Bageshwar Uttarayani mela: मकर संक्रांति (Makar Sankranti) या उत्तरायणी का भारतीय संस्कृति में खासा महत्व है. उत्तराखंड में भी इस त्योहार को बड़ी ही धूम-धाम से मनाया जाता है. गढ़वाल में जहां मकर संक्रांति को मकरैणी (Makrani) और खिचड़ी सज्ञान (Khichadi) के रूप में मनाया जाता है. वहीं कुमाऊं क्षेत्र में इस दिन को उतरैणी और घुघुति सज्ञान (Ghughuti Sagyan) कहा जाता है. जहां गढ़वाल में इस दिन खिचड़ी का महत्व है, वहीं कुमाऊं क्षेत्र में इस दिन आटे, चीनी, सौंफ आदि के मिश्रण से बने घुघुति बनाई और खाई जाती हैं. बच्चों को तो घुघुति की माला बनाकर भी पहना दी जाती है. इस अवसर पर 'काले कौवा काले, घुघुति माला खाले' की आवाज लगाकर कौवों को घुघुती खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है. भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि कौवों में पितृों की आत्मा होती है. इस दिन प्रात: पवित्र नदियों में स्नान का भी महत्व है. उत्तराखंड में उत्तरायणी के अवसर पर मेलों का भी पुराना इतिहास रहा है.

समाजिक सरोकार और उत्तरायणी मेले

उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों हिस्सों में मकर संक्रांति के अवसर पर मेलों का आयोजन होता है. गढ़वाल के गिंडी मेले और कुमाऊं के उत्तरायणी मेले खासे मशहूर रहे हैं. यह मेले पूर्व में भी धार्मिक, आध्यात्मिक आजादी और उत्तराखंड आंदोलन की अलख जगाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं. खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर में लगने वाले उत्तरायणी मेली की तो बात ही कुछ और है. इसी तरह पौड़ी गढ़वाल में डाडामंडी मेला भी खूब मशहूर है. लोग बड़ी ही बेसब्री से इन मेलों का इंतजार करते हैं. आधुनिक युग में इन मेलों की रौनक कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन पूर्व में ये मेले व्यापार, आध्यात्म और समाजिक चेतना के गढ़ हुआ करते थे. ननैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग आदि जगहों पर भी उत्तरायणी मेलों का आयोजन होता है.

बागेश्वर का उत्तरायणी मेला

बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के तट पर हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरायणी मेला आयोजित किया जाता है. यहां भगवान शिव का बागनाथ मंदिर भी है. मान्यता है कि इस दिन बागेश्वर के इस संगम पर स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है. बागेश्वर का उत्तरायणी मेला एक हफ्ते तक चलता है. इस अवसर पर यहां भारी संख्या में लोग स्नान और मेला देखने को पहुंचते हैं. हालांकि, कोविड से जुड़े प्रतिबंधों के चलते यहां रौनक कम होगी.

कैसे पहुंचे बागेश्वर

बागेश्वर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जो यहां से 180 किमी दूर उधमसिंह नगर जिले में है. नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम (नैनीताल) की दूरी यहां से 160 किमी है. बागेश्वर जिला मुख्यालय भी है यह यह सड़क मार्ग से उत्तराखंड व देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है. दिल्ली से यहां की दूरी करीब 470 किमी, रानीखेत से 104 किमी, देहरादून से 309 किमी, चंडीगढ़ से 493 किमी, रामनगर से 286 किमी है. बागेश्वर से हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं.

बागेश्वर के उत्तरायणी का महत्व

बागेश्वर में प्राचीन बागनाथ मंदिर के पास सरयू और गोमती नदी के अलावा गुप्त भागीरथी के संगम पर उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है. इस मेले में कई सांस्कृति आयोजन होते हैं, यह व्यापार का केंद्र भी होता है. यहां स्नान का विशेष महत्व है. इस अवसर पर श्रद्धालु यहां जनेऊ संस्कार, मुंडन आदि के लिए भी पहुचते हैं. उत्तराखंड के तराई क्षेत्र से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तरायणी मेले का हिस्सा बनने के लिए हर वर्ष यहां पहुंचते हैं. यहां पर कई छोटे-छोटे नाटक और नृत्य पेश किए जाते हैं. स्थानीय कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी सांस्कृति विरासत के दर्शन कराते हैं.

ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो बागेश्‍वर का यह मेला स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी लोगों में स्वतंत्रता की अलख जगाने का काम करता था. उत्तराखंड आंदोलन के समय भी आंदोलनकारी इस मेले के जरिए एकजुट होते थे. साल 1921 में बधुआ मजदूरी के खिलाफ इसी मेले से हुंकार भरी गई थी, आज भी उस आंदोलन को ‘कुली बेगार’ के नाम से जाना जाता है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी साल 1929 में बागेश्वर आए थे.

बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्णाण कुमाऊं क्षेत्र के चंदवंशी राजा लक्ष्मी चंद ने सन 1602 में करवाया था. हालांकि, यहां 7वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक की मूर्तियां हैं. मान्यता है कि मार्कंडेय ऋषि यहीं रहा करते थे और भगवान शिव एक बाघ के रूप में इसी क्षेत्र में विचरण करते थे, जिस कारण इस जगह का नाम बागेश्वर पड़ा.