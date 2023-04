Ambedkar Jayanti 2023: दिल्ली से शुरू हुई बाबा साहेब आंबेडकर यात्रा, टूरिस्टों को लेकर रवाना हुई ट्रेन

IRCTC Baba Saheb Ambedkar Yatra: आईआरसीटीसी (IRCTC) की बाबा साहेब आबंडेकर यात्रा शुरू हो गई है. दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन रवाना हो गई है. केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर बाबा साहेब आंबेडकर यात्रा को रवाना किया है. IRCTC के इस स्पेशल टूर पैकेज में यात्रियों को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Tourist train) के जरिए बाबा साहेब आंबेडकर के जीवन से जुड़ी जगहों की सैर कराई जाएगी.

यह यात्रा 7 रात और 8 दिन की है. टूरिस्टों को यह यात्रा देखो अपना देश के तहत कराई जा रही है. इस यात्रा में यात्री मऊ, नागपुर, सांची, वाराणसी, सारनाथ, बोधगया, राजगीर और नालंदा की सैर करेंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज में यात्री इस यात्रा बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग सफदरजंग, मथुरा और आगरा से कर सकेंगे. इस टूर पैकेज में प्रति व्यक्ति 21650 रुपये का किराया रखा गया है.