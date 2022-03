Where to go in April in India: अप्रैल का महीने आने वाला है. ऐसे में आप इस महीने घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप परिवार और दोस्तों के साथ कहां जा सकते हैं? मार्च से ही इस बार भीषण गर्मी शुरू हो गई है और अप्रैल आते-आते गर्मी में और ज्यादा इजाफा होगा.Also Read - पहाड़ों की वादियों में बना है एक ऐसा होटल जहां सिर्फ डॉगी के साथ मिलेगी एंट्री

ऐसे में आप हिल स्टेशनों की तरफ जाने का प्लान बनाएं, ताकि गर्मी से भी बच सकें और प्रकृति का आनंद भी ले सकें. वैसे भी गर्मियों में पर्यटक हिल स्टेशनों की तरफ ही जाते हैं और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और दार्जिलिंग तक कई हिल स्टेशनों को एक्सप्लोर करते हैं. आइए जानते हैं कि इस अप्रैल आप कौन-कौन से हिल स्टेशन जा सकते हैं. Also Read - ये हैं दिल्ली की वो 5 जगहें जहां मिलता है सबसे बढ़िया स्ट्रीट फूड, इस वीकएंड दोस्तों के साथ जरूर जाएं यहां

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

दार्जिलिंग देश के सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से एक है. आप अप्रैल महीने में अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहां जा सकते हैं. दार्जिलिंग की खूबसूरती आपने अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में देखी होगी. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती टूरिस्टों का दिल जीत लेती है. यहां के चाय के बागान, प्राचीन मठ, खूबसूरत टॉय ट्रेन और प्राकृतिक नजारें पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं. ऐसे में अगर आप इस बार हिल स्टेशन घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो दार्जिलिंग जाएं. Also Read - Hong Kong: इस दिन से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध हटेगा, टूरिस्ट भर सकेंगे उड़ान

डलहौजी, हिमाचल प्रदेश

डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है. यह खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं. इस अप्रैल आप डलहौजी की यात्रा कर सकते हैं और यहां के ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं.

नैनीताल, उत्तराखंड

नैनीताल झीलों का शहर है. यहां आपके घूमने के लिए बहुत-सी जगहें हैं. नैनीताल में आप वोटिंग कर सकते हैं. चिड़ियाघर देख सकते हैं. खूबसूरत वादियों और नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं. ठंडी सड़क की सैर कर सकते हैं. देश-विदेश से बड़ी तादाद में पर्यटक नैनीताल आते हैं और यहां गर्मियों में वक्त बिताते हैं. इस अप्रैल आप अगर हिल स्टेशन की तरफ जाने की सोच रहे हैं, तो नैनीताल आपके लिए सबसे बेस्ट हिल स्टेशन है.