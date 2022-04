10 Places To Visit In India In April 2022: अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और गर्मी भी बढ़ने लगी है. गर्मियों में वैसे भी लोग सबसे ज्यादा टूर की योजना बनाते हैं, क्योंकि यह वक्त छुट्टियों का होता है और लोगों को घूमने जाना पसंद होता है. वैसे तो भारत में घूमने के लिए कई प्रसिद्ध जगहें हैं, जिनका अपना समृद्ध इतिहास और संस्कृति है. लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी समझ नहीं आ रहा कि अप्रैल (April Best Tourist Destinations) के महीने में कहां घूमने जाना चाहिए तो हम आपको ऐसे 10 टूरिस्ट स्पॉट के बारे में बता रहे हैं, जहां देश-विदेश से टूरिस्ट आते हैं और घुमक्कड़ी का आनंद लेते हैं.Also Read - ये हैं बिहार के 5 प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस, बेहद प्राचीन और गौरवशाली है इनका इतिहास

1-नैनीताल, उत्तराखंड (Nainital, Uttarakhand)

नैनीताल झीलों का शहर है. आप अप्रैल में परिवार और दोस्तों के साथ यहां घूम सकते हैं. नैनीताल में घूमने के लिए बहुत-सी जगहें हैं. नैनीताल में आप वोटिंग कर सकते हैं. चिड़ियाघर देख सकते हैं. खूबसूरत वादियों और नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं. ठंडी सड़क की सैर कर सकते हैं. देश-विदेश से बड़ी तादाद में पर्यटक नैनीताल आते हैं और यहां गर्मियों में वक्त बिताते हैं. यह टूरिस्टों का सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन है. Also Read - PHOTOS: तस्वीरों में देखिये नैनीताल की खूबसूरती, दूर-दूर से आते हैं सैलानी

2-मनाली, हिमाचल प्रदेश (Manali, Himachal Pradesh)

हिमाचल प्रदेश सैलानियों की पसंदीदा जगह है. यहां मनाली से लेकर कुल्लू एवं मंडी तक न जाने कितने टूरिस्ट स्पॉट हैं, जहां पर्यटक खूब जाते हैं. सर्दियों के साथ ही गर्मियों में भी हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की भरमार रहती है. अगर आप इस अप्रैल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मनाली जरूर जाएं. गर्मियों में यहां का मौसम बेहद अच्छा रहता है और आपको ठंड का एहसास होगा. Also Read - TRAVEL: देश ही नहीं, बल्कि विदेश से भी राजस्थान के इस रहस्यमयी किले को देखने आते हैं टूरिस्ट

3-दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल (Darjeeling)

दार्जिलिंग देश के सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से एक है. आप अप्रैल महीने में अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहां जा सकते हैं. दार्जिलिंग की खूबसूरती आपने अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में देखी होगी. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती टूरिस्टों का दिल जीत लेती है. यहां के चाय के बागान, प्राचीन मठ, खूबसूरत टॉय ट्रेन और प्राकृतिक नजारें पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं. ऐसे में अगर आप इस बार हिल स्टेशन घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो दार्जिलिंग जाएं.

4-डलहौजी, हिमाचल प्रदेश (Dalhousie,Himachal Pradesh)

डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है. यह खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं. इस अप्रैल आप डलहौजी की यात्रा कर सकते हैं और यहां के ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं.

5-बीर बिलिंग, हिमाचल प्रदेश (Bir Billing Himachal)

हिमाचल प्रदेश स्थित बीर बिलिंग भारत में सबसे शानदार पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स में से एक है. अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो एक बार बीर बिलिंग जरूर जाएं. गर्मियों के दौरान यहां सैलानियों और एडवेंचर के शौकीनों का तांता लगा रहता है. अप्रैल में मौसम का लुत्फ उठाने और छुट्टियां बिताने के लिए सैलान बीर बिलिंग की भी सैर करते हैं.

6-धनौल्टी, उत्तराखंड ( , Uttarakhand)

धनौल्टी भी फेमस हिल स्टेशन है. यहां की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी. ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और चीड़ एवं देवदार के वृक्ष बरबरस ही अपनी तरफ खिंचेंगे. कैम्पिंग और अन्य एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए धनौल्टी बेहद अच्छी जगह है. यहां आप सुरकंडा देवी मंदिर, दशावतार मंदिर और देवगढ़ किला आदि जगहें घूम सकते हैं.

7-जयपुर (Jaipur)

दिल्ली-एनसीआर से जयपुर बेहद नजदीक है. यहां आप महज 5 घंटे में पहुंच सकते हैं. दिल्ली से जयपुर की दूरी 280 किलोमीटर के करीब है. अगर आप अप्रैल में टूर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जयपुर चले जाएं. यहां आप रॉयल महलों और किलों को देख सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं. जयपुर में हवा महल, जल महल, सिटी पैलेस, आमेर किला, जंतर मंतर, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, बिड़ला मंदिर और गढ़ गणेश मंदिर घूम सकते हैं.

8-रोज गार्डन, चंडीगढ़ (Rose Garden Chandigarh)

आप चंडीगढ़ में रोज गार्डन की सैर कर सकते हैं. यह गार्डन 1967 में जाकिर रोज गार्डन के नाम से स्थापित हुआ था. रोड गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गुलाबों का गार्डन है. रोज गार्डन 17 एकड़ में फैला हुआ है. यहां हर प्रकार के गुलाब की प्रजातियां हैं. आप परिवार के साथ इस खूबसूरत रोज गार्डन की सैर कर सकते हैं. यहां बहुत से हर्बल प्लांट्स भी हैं जिनसे दवाएं बनती हैं.

यहां आप पीला गुलमोहर, चमेली और दूसरे फूलों की प्रजातियां देख सकते हैं. हजारों की तादाद में पर्यटक इस गार्डन को देखने के लिए आते हैं.

9- कसौली (Kasauli)

कसौली हिमाचल प्रदेश में है. यह बेहद खूबसूरत पहाड़ी शहर है. यहां आपको एकदम शांत वातावरण मिलेगा. यहां आप ट्रैकिंग, कैम्पिंग और राफ्टिंग कर सकती हैं और इसके अलावा कई मंदिरों के दर्शन भी कर सकती हैं. शिमला से कसौली करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है. इस हिल स्टेशन को घूमने के लिए आप दो दिन का टूर बना सकती हैं. यहां बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं.

10- वाराणसी (Varanasi)

इस अप्रैल आप वाराणसी की सैर कर सकते हैं. बनारस को धर्म और आध्यात्म की नगरी कहा जाता है. गंगा नदी के किनारे बसा यह खूबसूरत शहर, अपने विशाल मंदिरों और घाटों के लिए जाना जाता है. हर साल देश-विदेश से यहां लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं. यहां की गलियां और खानपान आपको अपना मुरीद बना लेगा. आप यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और अस्सी घाट पर बैठकर सुस्ता सकते हैं.