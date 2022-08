Assam And Mizoram Most Scary Places in Hindi: दुनियाभर में ऐसी कई डरावनी जगहें हैं, जहां सैलानी दिन में भी जाने से कतराते हैं. भारत भी ऐसी जगहों से अछूता नहीं है. यहां आपको कई डरावनी जगहों की रहस्यमय कहानियां मिल जाएंगी. ऐसे कई प्राचीन किले, स्मारक और जगहें मिल जाएंगी जहां जाने के ख्याल से ही रूह कांप उठती है. हालांकि कई सैलानियों को ऐसे रहस्यमय जगहों की सैर करने में बेहद आनंद आता है. राजस्थान के भानगढ़ के किले के बारे में तो आपने सुना ही होगा. यहां को लेकर कई अनसुलझे रहस्य हैं और कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं. इसे भूतिया जगह भी कहा जाता है और सांझ होने से पहले ही इस किले से सैलानी वापस लौट आते हैं. यह तो हुई राजस्थान की बात, लेकिन भारत के नॉर्थ- ईस्ट के राज्य असम और मिजोरम में भी कई डरावनी जगहें हैं. वैसे तो यह दोनों ही राज्य अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, पहाड़, नदियां, झरने और वादियों के लिए मशहूर हैं. लेकिन यहां कुछ ऐसी भी जगहें हैं, जहां का रहस्य अभी भी बरकरार है. आइये इन जगहों के बारे में जानते हैं.Also Read - टूरिस्टों के अमेरिका घूमने के सपने को झटका, करना होगा वीजा के लिए 2024 तक इंतजार! जानिये क्यों हो रहा है ऐसा

जतिंगा और फौंगपुई

असम के जतिंगा (Jatinga Assam) गांव की कहानी ही रहस्यमय है. यह ऐसा रहस्य है जो अभी तक किसी की भी समझ में नहीं आया है. एक पहाड़ी पर बसे इस गांव को भारत के सबसे रहस्यमय और डरावनी जगहों में गिना जाता है. यह गांव असम के दीमा हसाओ जिले में स्थित है. गुवाहाटी से यहां की दूरी 330 किलोमीटर है. पक्षियों की मौत की वजह से सुर्खियों में रहने वाली इस जगह को पक्षियों की मौत की घाटी भी कहते हैं. यहां के बारे में कहा जाता है कि अमवस्या की रात कई पक्षी अंधेरे में उड़ने लगते हैं और फिर किसी चीज से टकराकर मर जाते हैं. जिसे जतिंगा के लोग अशुभ मानते हैं और इस दिन घर से बाहर कदम तक नहीं रखते हैं. इसे पक्षियों का आत्महत्या कहा जाए या फिर कुछ और, लेकिन इस वजह से यह जगह काफी सुर्खियों में रहती है. यहां प्रवासी पक्षी भी सुसाइड कर लेते हैं. जिस वजह से यह रहस्यमय जगह कहलाई जाती है. Also Read - सिर्फ 9 रुपये में करिये भारत से वियतनाम की यात्रा! जानिये क्यों मिल रही है इतनी सस्ती टिकट?

इसी तरह से मिजोरम की फौंगपुई (Phawngpui) भी बेहद डरावनी और रहस्यमय जगह है. समुद्र तल से करीब 2 हजार से भी ज्यादा फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह इलाका काफी सुर्खियों में रहता है. यहां के बारे में कहा जाता है कि ट्रैकिंग के लिए गये कई लोग यहां से कभी नहीं लौटे. यह जगह ‘ब्लू माउंटेन’ के नाम से भी मशहूर है. फौंगपुइ सैलानियों के बीच भी लोकप्रिय है. यहां कई आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है. फौंगपुइ मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है. डरावनी जगह में शामिल होने के बाद भी प्रकृति प्रेमी और देश-दुनिया से सैलानी यहां आते हैं और एडवेंचर्स का लुत्फ उठाते हैं. पौराणिक किवदंतियों के अनुसार, यह जगह कभी देवताओं का निवास स्थल हुआ करता था. यहां मौजूद अर्ध-गोलाकार चट्टान को प्रेतवाधित स्थान माना जाता है. कहा जाता है कि यह चट्टान दुष्ट आत्माओं से ढकी हुई है. Also Read - अब भारतीय रेलवे में करिये 'राजा' की तरह यात्रा, महाराजा एक्सप्रेस में करिये बुकिंग और लीजिये आलीशान सुविधाएं