एक तरफ जोशीमठ के हालात डरा रहे हैं दूसरी तरफ AULI में बर्फबारी के शानदार नजारे बुला रहे हैं

Auli Snowfall Uttarakhand: एक तरफ जोशीमठ के भू-धंसाव (Landslide Joshimath) हालात ने पूरे देश को डरा दिया है. वहीं, दूसरी तरफ चमोली जिले में स्थित हिल स्टेशन औली (Auli Uttarakhand) में रातभर जोरदार बर्फबारी हुई है जिसके शानदार नजारे पर्यटकों को अपनी तरफ बुला रहे हैं. जोशीमठ से औली की दूरी महज 12-13 किलोमीटर है. सर्दियों में यहां बर्फबारी देखने और बर्फ से जुड़ी हुई एक्टिविटी में शामिल होने के लिए देशभर से सैलानी जाते हैं.

औली की बर्फबारी का वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने साझा किया है. जिसमें पूरे क्षेत्र में बर्फबारी के शानदार नजारे देखे जा सकते हैं और बर्फ से पटी हुई सड़कें और मकान देखे जा सकते हैं. बर्फबारी के कारण जमीन सफेद चादर से ढक गई है. औली ही नहीं बल्कि जोशीमठ में भी बर्फबारी हुई है. जोशीमठ के सुनील वार्ड में भी रात में जोरदार बर्फबारी हुई है. वहीं, दूसरी तरफ जोशीमठ के हालात पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है.