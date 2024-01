Hindi Travel

Ayodhya Ram Temple Ceremony Know How To Reach Ayodhya Ayodhya Kaise Pahunche

Ayodhya Ram Temple Ceremony: कैसे पहुंचें अयोध्या जान लीजिए? 2 दिन बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा

Ayodhya Ram Temple Ceremony: गर्भगृह में विराजे रामलला की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं. इन तस्वीरों में रामलला के चेहरे पर बालसुलभ मुस्कुराहट दिख रही है. एक तस्वीर में रामलला की आंखों में पीले रंग की पट्टी बंधी हुई और उन्हें गुलाब की माला पहनाई गई है.

How To Reach Ayodhya For Ram Temple Ceremony: देशवासियों को जिस पल का इंतजार है, उसमें अब दो दिन बचे हैं. 22 जनवरी को अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. भव्य समारोह के बीच 500 सालों का इंतजार खत्म हो जाएगा और रामलला अपने गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना के साथ विराजमान होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे अर्थात राम लला की मूर्ति को स्थापित करेंगे और यजमान मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र होंगे. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में साधु-संतों के साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों के गणमान्य लोग भी शामिल होंगे, और इस अनमोल पल के साक्षी रहेंगे.

23 जनवरी से आम लोग कर सकेंगे मंदिर के दर्शन

सोमवार को रामलला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद मंगलवार यानी 23 जनवरी से आम लोग मंदिर के दर्शन कर सकेंगे. इस बीच गर्भगृह में विराजे रामलला की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं. इन तस्वीरों में रामलला के चेहरे पर बालसुलभ मुस्कुराहट दिख रही है. एक तस्वीर में रामलला की आंखों में पीले रंग की पट्टी बंधी हुई और उन्हें गुलाब की माला पहनाई गई है. रामलला की मूर्ति का वजन 200 किलो है और इस श्यामल प्रतिमा की ऊंचाई 51 इंच यानी 4.24 फुट है. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देशभर में भक्तिमय माहौल है. आइए जानते हैं कि आप अगर प्राण प्रतिष्ठा या फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं, तो कैसे जा सकते हैं.

श्रद्धालु हवाई जहाज, बस और ट्रेन से रामलला के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं. जिन श्रद्धालुओं के पास खुद की गाड़ी है, वो उसके जरिए भी प्रभु श्रीराम के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं. यहां यह बात ध्यान रखनी है कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सिर्फ वो ही लोग शामिल हो सकेंगे, जिनको निमंत्रण है. उसके बाद 23 जनवरी से कोई भी रामलला के दर्शन के लिए जा सकता है.

बस, प्लेन और ट्रेन से ऐसे पहुंचें अयोध्या

पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है. अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हैं तो यहां उतर सकते हैं. यहां के लिए कई एयरलाइंस ने विशेष विमानों के उड़ान की घोषणा की है. अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं. यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न हिस्सों से अच्छे से जुड़ा हुआ है. अगर आप बस से अयोध्या जा रहे हैं तो देश के प्रमुख शहरों से अयोध्या के लिए सीधी बस है. आप सरकारी और प्राइवेट बसों से सीधे अयोध्या पहुंच सकते हैं. दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर और उत्तराखंड से श्रद्धालु सीधे बस से भी अयोध्या पहुंच सकते हैं.

