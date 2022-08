Best Places To Visit In September In India: सितंबर का महीना आने वाला है. ऐसे में आप इस महीने की सैर की योजना पहले से ही बना सकते हैं. अगले महीने आप अपने परिवार के साथ लंबी छुट्टियां बिता सकते हैं और भारत की उन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां रियल ब्यूटी बसती है. वैसे भी परिवार के साथ घुमक्कड़ी का अपना ही मजा है. जब आप अपने परिवार के साथ सैर (Travel With Family in September) पर जाते हैं, तो सिर्फ घूमते ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं. एक-दूसरे के साथ भरपूर वक्त बिताते हैं एवं और ज्यादा करीब आते हैं. परिवार के साथ घूमने से रिश्तों की मिठास और ज्यादा बढ़ जाती है. अगर आप भी अपने रिश्तों की इस मिठास को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो अगले महीने परिवार के साथ घूमने का प्लान बना लीजिये. इसके लिए अभी से आप ऑफिस से छुट्टी अप्लाई कर दीजिए ताकि आपकी सैर की योजना में किसी भी प्रकार की रुकावट न आये. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप परिवार के साथ सितंबर के महीने में किन 5 सबसे खूबसूरत जगहों की सैर कर सकते हैं.Also Read - बजट कम है तो बस से घूमिये दिल्ली से शिमला, सिर्फ 700 रुपये में जाएंगे पहुंच और बेहद सस्ते में कर आएंगे सैर

सितंबर में घूमिये ये 5 जगहें

माउंट आबू

सितंबर में आप परिवार के साथ माउंट आबू जा सकते हैं. यह खूबसूरत जगह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है. दिल्ली से यहां की दूरी 760 किमी है. यह हिल स्टेशन अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां चारों तरफ हरियाणी है. यहां आप झील में वोटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं. माउंट आबू (Mount Abu) जमीन से लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर बसा है. जो अपने शानदार इतिहास, प्राचीन पुरातात्विक स्थल और अद्भुत मौसम के कारण लोकप्रिय है. यह हिल स्टेशन हनीमून डेस्टिनेशन के तौर पर भी फेमस हो चुका है. यहां टूरिस्ट प्रकृति की खूबसूरती से रूबरू हो सकते हैं. माउंट आबू में आप नक्की झील घूम सकते हैं. यहां से करीब 2 किलोमीटर दूर सनसेट पॉइंट है जो काफी लोकप्रिय है. इस खूबसूरत स्पॉट पर शाम ढलते ही पर्यटक पहुंच जाते हैं और यहां से ढलती हुई सांझ को देखते हैं.

मुन्नार

सितंबर में आप परिवार के साथ केरल स्थित खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार की सैर कर सकते हैं. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी. यहां आप इको प्वाइंट, एरविकुलम नेशनल पार्क और कुंडला झील जैसे पर्यटक स्थल घूम सकते हैं. यहां पास ही मरायूर में दा डोलमेन और रॉक पेंटिंग्स और टी म्यूजियम है.मुन्नार से 15 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 600 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध इको प्वाइंट है. यहां साउंड इको करता है. सुरम्य कुंडला झील के किनारे स्थित इको पॉइंट की प्राकृतिक खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी. एडवेंचर पसंद लोगों के लिए मुन्नार और उसके आसपास की जगहें स्वर्ग समान हैं. यहां स्थित झील में पर्यटक वोटिंग भी कर सकते हैं.

लैंसडाउन

सितंबर में आप परिवार के साथ उत्तराखंड स्थित बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन की सैर कर सकते हैं. यहां आप एडवेंचर्स एक्टिविटी कर सकते हैं. यहां की नैसृगिक खूबसूरती आपके दिल में बस जाएगी. लैंसडाउन में आप ट्रैकिंग और कैंपिंग कर सकते हैं. यहां आप भुल्ला ताल देख सकते हैं. यह झील काफी छोटी है और बेहद ही शांत जगह में स्थित है. भारतीय सेना इस झील की रखवाली करती है. झील के पास ही एक पार्क भी है.

शिमला

सितंबर में आप परिवार के साथ शिमला घूम सकते हैं. इस हिल स्टेशन की सैर के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं. यहां की खूबसूरती पर्यटकों का दिल जीत लेती है. शिमला में टूरिस्ट कई प्रसिद्ध जगहों की सैर कर सकते हैं और शॉपिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं. सैलानी यहां संग्रहालय, थिएटर और औपनिवेशिक लॉज से लेकर चर्च तक कई जगहें घूम सकते हैं. टूरिस्ट यहां द रिज घूम सकते हैं. यह यहां का लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है. इसके अलावा माल रोड जा सकते हैं. शिमला में टूरिस्ट जाखू हिल स्टेशन देख सकते हैं. शिमला की सबसे ऊंची जगह है जाखू हिल. यह जगह समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है.

नैनीताल

सितंबर में आप परिवार के साथ नैनीताल घूम सकते हैं. वैसे भी सैलानियों के बीच नैनीताल हिल स्टेशन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. यहां आप बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं और चिड़ियाघर देख सकते हैं. नैनीताल की ठंडी सड़क का राउंड लगा सकते हैं. नैनीताल से 13 किलोमीटर ऊपर पंगोट जा सकते हैं.