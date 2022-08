Best honeymoon destinations of south india in Hindi: हर किसी कपल की ख्वाहिश होती है कि वो हनीमून के लिए सबसे खूबसूरत जगह पर जाए. यही वजह है कि कपल्स अपने हनीमून डेस्टिनेशंस (honeymoon destinations in Hindi) को बेहद सर्च और छानबीन के बाद तय करते हैं. वो हनीमून डेस्टिनेशंस में रोमांस से लेकर घुमक्कड़ी, खानपान और शॉपिंग किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देना चाहते हैं. वैसे तो भारत में उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कई बेहतरीन और खूबसूरत हनीमून डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन दक्षिण भारत का क्या कहना? इस वक्त दक्षिण भारत कपल्स के बीच हनीमून के लिए परफेक्ट बना हुआ है. यहां की खूबसूरती कपल्स को मंत्रमुग्ध कर देती है और उनके सुंदर लम्हों में चार चांद लगा देती है. आइये दक्षिण भारत में ऐसे ही 6 सबसे सुंदर हनीमून डेस्टिनेशंस के बारे में जानते हैं.Also Read - एक क्लिक में पढ़िये ट्रैवल की खबरें और जानिये कहां-कहां की कर सकते हैं सैर

5. वर्कला: अगर आप दक्षिण भारत में हनीमून के लिए जाना चाहते हैं, तो वर्कला जाइये. ये बेहद सुंदर जगह है. इसे दक्षिण भारत में सबसे अच्छे हनीमून स्थलों में गिना जाता है. नवविवाहित जोड़ों के लिए यह एक रोमांटिक जगह है. इसे आप परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशंस कह सकते हैं. Also Read - ऐसी जगह जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के शुरुआती दिन बिताए थे, जरूर करिये यहां की सैर

4. अल्लेप्पी: अल्लेप्पी की प्राकृतिक खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. यहां देश ही नहीं दुनियाभर से सैलानी आते हैं. यह कपल्स के बीच सबसे फेवरेट और लोकप्रिय हनीमून डेस्टिनेशंस के तौर पर मशहूर है. यहां कपल्स हनीमून के लिए लग्जरी हाउसबोट बुक करा सकते हैं. Also Read - दिल्ली से 228 किमी दूर है एक ऐसा 400 से भी ज्यादा साल पुराना मंदिर जहां रहते हैं बड़ी संख्या में बंदर

3.कोडईकनाल: कोडईकनाल भी दक्षिण भारत में स्थित लोकप्रिय हनीमून डेस्टिनेशंस है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती कपल्स के दिल और दिमाग में छा जाती है. पहाड़ियों और झीलों के दृश्य उनके रोमांस को दोगुना कर देते हैं. यहां कपल्स नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं.

2.कूर्ग: कूर्ग कर्नाटक का छोटा-सा हिल स्टेशन है. जहां बड़ी तादाद में कपल्स हनीमून के लिए जाते हैं. कूर्ग प्रकृति प्रेमियों के लिए भी सबसे परफेक्ट डेस्टिनेशंस है. यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक खूबसूरती सैलानियों के मन को भा जाती है.

1. ऊटी: ऊटी पहाड़ों की रानी है. इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना असंभव है. बड़ी तादाद में नव-विवाहित जोड़े यहां हनीमून के लिए आते हैं. यहां के मनमोहक दृश्य और मौसम कपल्स को बेहद भाता है. यहां सालभर किसी भी वक्त जाया जा सकता है.