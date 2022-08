Museums in New Delhi in Hindi: इस वीकएंड आप अपने बच्चों के साथ दिल्ली के म्यूजियम घूमने के लिए जा सकते हैं. जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली में रेल म्यूजियम से लेकर गांधी स्मृति म्यूजियम तक कई सारे म्यूजियम हैं, जहां सैलानी जाते हैं. कल रविवार है और आप अगर बच्चों को कुछ बेहतर दिखाना और घूमना चाहते हैं, तो इन म्यूजियम्स की सैर पर जा सकते हैं. इन म्यूजियम्स को आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं और इसके बाद इंडिया गेट पर जाकर कुछ देर वहां की रंगत में वक्त बिता सकते हैं. आइये जानते हैं कि दिल्ली में आप किन 3 म्यूजिम्स को घूम सकते हैं.Also Read - दिल्ली में इन जगहों पर मिलती है सबसे स्वादिष्ट बिरयानी, एक बार जरूर करें ट्राई

नेशनल रेल म्यूजियम (National Rail Museum)

आप अपने बच्चों को नेशनल रेल म्यूजियम दिखा सकते हैं. यह दिल्ली का मशहूर म्यूजियम है और बड़ी तादाद में बच्चे अपने परिवार के साथ इस म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं. यह म्यूजियम दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है. यहां आप विभिन्न तरह के रेल मॉडल्स देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं. यहां सैलानी पुराने भांप के इंजन से लेकर आधुनिक मॉडल के रेल इंजन देख सकते हैं. इस म्यूजियम का उद्घाटन 1 फरवरी 1977 में हुआ था. इस म्यूजियम की सैर के लिए आपको टिकट लेना होगा. यह म्यूजियम सोमवार को बंद रहता है.

यहां वयस्कों की एंट्री फीस 50 रुपये और बच्चों की एंट्री फीस 10 रुपये है. वीकएंड पर इस म्यूजियम की टिकट की कीमत बढ़ा दी जाती है. इस म्यूजियम को सैलानी सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक घूम सकते हैं.

मैडम तुसाद म्यूजियम (Maidaum Tusam Museums Delhi)

आप दिल्ली में मैडम तुसाद म्यूजियम की सैर कर सकते हैं. इस म्यूजियम में सैलानी मोम की मूर्तियां देख सकते हैं. इस म्यूजियम में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शाहरुख खान तक के मोम के पुतले देखने को मिल जाएंगे. यह म्यूजियम दिल्ली में रीगल थिएटर के पास है. इस म्यूजियम में जाने के लिए भी टिकट लगता है और यह सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है.

नेहरू तारामंडल (Nehru Tara Mandal Delhi)

आप वीकएंड पर बच्चों के साथ दिल्ली का नेहरू तारामंडल म्यूजियम जा सकते हैं. यहां आप पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं. यहां सैलानी स्काई थिएटर के जरिए पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं. यह म्यूजियम सोमवार को बंद रहता है. बाकी दिन मंगलवार से लेकर रविवार तक यह म्यूजियम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है.

इन म्यूजियम्स को भी सकते हैं देख

-नेशनल म्यूजियम (National Museum, Delhi Rajpath)

-नेशनल साइंस सेंटर ( National Science Centre, Delhi Pragati Maidan)

-शंकर इंटरनेशल डॉल म्यूजियम( Shankar’s International Doll’s Museum)

-नेशनल गैलरी ऑफ मॉर्डन आर्ट ( National Gallery of Modern Art, Delhi Jaipur House)