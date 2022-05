Best Places For Pre-wedding Shoot In India: किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन खूबसूरत भावनाओं को संजो लेना ही तो है. क्योंकि जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो ये खूबसूरत पल आपके चेहरे को मुस्कुराहट से भर देते हैं, प्री-वेडिंग शूट भी ऐसे ही खूबसूरत पलों में से एक है, जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट और यादों को आजीवन के लिए संजो कर रखता है.Also Read - एक क्लिक में पढ़िये ट्रैवल की खबरें और जानिये कहां-कहां घूम सकते हैं आप

बात जब प्री-वेडिंग की होती है तो हर कोई खूबसूरत जगहों को जरूर खोजता है. दरअसल, प्री-वेडिंग में आपका चुना हुआ डेस्टिनेशन जितना खूबसूरत होगा, आपकी यादें उतनी ही मधुर और पल उतने ही खूबसरत होंगे. वैसे तो भारत में कई बेहतरीन जगहें हैं जो आजकल प्री-वेडिंग के लिए ट्रेंड में है. इन जगहों पर दूर-दूर से कपल्स प्री-वेडिंग शूट कराने के लिए आते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे ही 10 जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां प्री-वेडिंग शूट कराने से आपका यादें मधुर बन जाएंगी.

Also Read - तस्वीरों में देखिये बेहतरीन थाई फूड, दिल्ली में इन जगहों पर उठा सकते हैं लुत्फ

क्या होता है प्री-वेडिंग शूट?

शादी से पहले प्री-वेडिंग शूट कराने आजकल चलन में है. कपल्स किसी खूबसूरत जगह पर जाकर शादी से पहले अपने कुछ पलों को कैमरे में उतरवाकर आजीवन के लिए उसे यादों के तौर पर कैद कर लेते हैं. प्री-वेडिंग शूट में लड़का और लड़की अलग-अलग भाव-भंगिमाओं में खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसिस पर अपना फोटोशूट कराते हैं और वीडियो भी बनवाते हैं. जिस तरह से शादी के दिन वीडियो शूट होता है और फोटो खिंची जाती है, उसी तरह से शादी से पहले लड़का और लड़की अपनी कई सारी फोटोज खिंचवाते हैं और फिर उनका एलबम बनता है. जिसे प्री-वेडिंग शूट कहते हैं.

ये हैं प्री-वेडिंग शूट के लिए 10 जगहें

1- ऋषिकेश

2- नैनीताल

3-जोधपुर

4- हैदराबाद

5- उदयपुर

6-गोवा

7- जयपुर

8-ताजमहल

9- हिमाचल प्रदेश

10-पांडुचेरी