Best Places To Visit In March With Your Family And Friends

Best places to Visit in March: मार्च में घूमने के लिए 5 बेहतरीन जगहें, Family के साथ बनाएं घूमने का प्लान

अगर मार्च में अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपको भारत की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में बता रहे हैं. मार्च के महीने में लॉन्ग ट्रीप का मजा लिया जा सकता है.

Best Places to Visit in March: इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि वह परिवार और दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पाते. ऐसे में कुछ दिनों का लॉन्ग ट्रीप प्लान करके आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं.

मार्च में कई जगहों का मौसम काफी सुहावना होता है. वसंत ऋतु की वजह से आपकी ट्रीप और शानदार हो सकती है. हम आपको कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने का प्लान किया जा सकता है.

आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में-

रणथंभौर (राजस्थान)

सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे शानदार बाघ अभयारण्यों में से एक है. मार्च में यहां बाघों को देखने की संभावना भी बढ़ सकती है, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण वे पानी की तलाश में जंगल से बाहर आते हैं. रणथंभौर में यात्रियों को कई तरह के रंग-बिरंगे पक्षी भी देखने को मिलते हैं. यहां की जीप सफारी, हाथी सफारी आपकी ट्रीप को यादगार बना देगी. अपने परिवार के साथ यहां घूमना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा.

ऋषिकेश (उत्तराखंड)

मार्च का महीना ऋषिकेश घूमने के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है. हर साल यहां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जाता है. दुनिया भर से लोग इस महोत्सव में भाग लेने के लिए यहां आते हैं. ऐसे में ऋषिकेश में अपने परिवार के साथ समय बिताना आपकी ट्रीप में चार चांद लगा देगा.

तवांग (अरुणाचल प्रदेश)

अरुणाचल प्रदेश का तवांग अपनी खूबसूरती के लिए देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी जाना जाता है. यहां का मनमोहक दृश्य भारत और चीन की संस्कृति का जीवंत मिश्रण है. मार्च के महीने में लोग दूर-दूर से यहां ट्रैकिंग का मजा लेने के लिए आते हैं. इस दौरान प्रसिद्ध तिब्बती त्योहार मनाया जाता है. इसके अलावा आर्किड सेंचुरी घूमने के लिए अच्छी जगह है.

वायनाड (केरल)

अगर आप नेचर लवर हैं, तो केरल के वायनाड के लिए ट्रीप प्लान करना बेहतरीन ऑप्शन होगा. यहां की पहाड़ियां और हरियाली आपका मन मोह लेगी. वायनाड की प्राकृतिक सुंदरता और मसालों के बागान आकर्षण का केंद्र है. दोस्तों के साथ यहां घूमने का मजा लिया जा सकता है.

हम्पी (कर्नाटक)

मार्च में कनार्टक की पहाड़ियों में स्थित हम्पी में घूमना बेहतरीन विकल्प होगा. यहां पर ऐतिहासिक खंडहरों से घिरे कई भव्य मंदिर देखने को मिलेंगे. यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में हम्पी को भी शामिल किया गया है. यहां विजय विट्ठल मंदिर आकर्षण का केंद्र है. इस मंदिर के कुछ स्तंभ को हाथ से खटखटाने पर संगीत के सात सुरों की ध्वनि सुनाई देती है. अपने परिवार के साथ इस खूबसूरत जगह पर घूमने का प्लान कर सकते हैं.

