Hindi Travel

Best Places To Visit In Roing If You Want To See Snow Covered Mountains Then Go To Roing

Best Places To Visit In Roing: बर्फ से ढके पहाड़ देखने हैं तो रोइंग जाइए, यहां घूमिए ये 4 जगहें

Best Places To Visit In Roing: अगर आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखने हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के रोइंग की सैर करिए. यह अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहां दुनियाभर से टूरिस्ट आते हैं. यह प्लेस अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों, नदियों, झीलों और जंगलों के लिए जाना जाता है. अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो आपके लिए यह जगह बेस्ट है. रोइंग में टूरिस्ट कई जगहों की सैर कर सकते हैं. यहां हम आपको तीन जगहों के बारे में बता रहे हैं जो आप रोइंग में घूम सकते हैं.

रोइंग में घूमिए ये 4 जगहें

महो वन्यजीव अभयारण्य मयूदिया नेहरु वन उद्यान हुनलि

टूरिस्ट रोइंग में महो वन्यजीव अभयारण्य की सैर कर सकते हैं. यहां टूरिस्ट कई प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं. टूरिस्ट इस वन्यजीव अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, सियार, हिमालयी काला भालू, भारतीय साही, जंगली कुत्ता सहित अन्य जानवरों को देख सकते हैं. इतना ही नहीं यहां टूरिस्टों को सांपों की अनेक प्रजातियां देखने को मिलेंगी. महो वन्यजीव अभयारण्य में जड़ी-बूटियों, झाड़ियों, फूलों और पौधों की कई किस्मे टूरिस्टों को देखने को मिलेंगी.

इसी तरह से टूरिस्ट रोइंग में मयूदिया, की सैर कर सकते हैं. यहां से सैलानी हिमालय देख सकते हैं और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों का दीदार कर सकते हैं. यह जगह 8000 फीट की ऊंचाई पर है और सर्दियों में यहां जमकर बर्फबारी होती है. टूरिस्ट रोइंग में नेहरु वन उद्यान घूम सकते हैं. यहां टूरिस्ट कई किस्म के फूलों को देख सकते हैं और इस उद्यान की सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं. रोइंग में टूरिस्ट हुनलि की सैर कर सकते हैं. यह जगह समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पर है और बेहद सुंदर है. यह एक घाटी है जहां काफी तादाद में टूरिस्ट आते हैं. यहां आप ट्रैकिंग और एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं. हालांकि इन जगहों के अलावा भी रोइंग में कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां आप घूम सकते हैं. रोइंग में आप भाष्मकनगर किला जा सकते हैं. यह एक ऐतिहासिक किला है और रोइंग से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है. ऐसा माना जाता है कि यह किला 8वीं शताब्दी का है.

