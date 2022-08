Top Best Tourist Places to Visit in Kerala in Hinid: दक्षिण भारत बेहद खूबसूरत है. यहां के केरल राज्य में सैलानियों के घूमने के लिए कई सारी जगहें हैं. अगर आपने अभी तक केरल नहीं घूमा तो हम आपको बता रहे हैं कि आप यहां कहां-कहां घूम सकते हैं. वैसे भी केरल न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा, कला-संस्कृति, मंदिरों, धार्मिक परम्पराओं, त्योहारों, ऐतिहासिक स्थलों और नारियल के पेड़ों के लिए जाना जाता है. सैलानी यहां खूबसूरत समुद्री तटों से लेकर पहाड़, झरने, नदियां और वादियां देख सकते हैं.Also Read - Kankaria Lake: 500 साल से भी पहले की है ये झील, यहां लीजिए बोटिंग का लुत्फ

केरल में घूमिये ये जगहें

-अल्लेप्पी ( Alleppey)

-वायनाड ( Wayanad )

-वर्कला (Varkala)

-मुन्नार ( Munnar )

-पूवर ( Poovar )

मुन्नार और वायनाड

मुन्नार बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी. यहां आप इको प्वाइंट, एरविकुलम नेशनल पार्क और कुंडला झील जैसे पर्यटक स्थल घूम सकते हैं. यहां पास ही मरायूर में दा डोलमेन और रॉक पेंटिंग्स और टी म्यूजियम है. मुन्नार से 15 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 600 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध इको प्वाइंट है. यहां साउंड इको करता है. सुरम्य कुंडला झील के किनारे स्थित इको पॉइंट की प्राकृतिक खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी. एडवेंचर पसंद लोगों के लिए मुन्नार और उसके आसपास की जगहें स्वर्ग समान हैं. यहां स्थित झील में पर्यटक वोटिंग भी कर सकते हैं.

मुन्नार में आपको बेहद खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे. यहां का अटुकड़ वॉटरफॉल फेमस है. इसके अलावा, मुन्नार का रोज गार्डन प्रसिद्ध है. यह 2 एकड़ में फैला हुआ है. आप यहां रोज गार्डन भी देख सकते हैं. इसके अलावा, आप एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी देख सकते हैं. वायनाड बेहद खूबसूरत जगह है जो कि कन्नूर और कोझिकोड जिलों के मध्य स्थित है. यह टूरिस्टों के बीच बेहद लोकप्रिय ट्रैवल डेस्टिनेशंस है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी. यहां पहुंच कर आप तरोताजगी से भर उठेंगे. यहां प्रकृति की गोद में आपको बेहद शांति मिलेगी. वायनाड में आप कई जगहें घूम सकते हैं जिनमें चेम्ब्रा पीक भी शामिल है जो कि 2100 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है. इसके अलावा, नीलिमला ट्रेकिंग भी देख सकते हैं. नीलिमला के शिखर पर से समीप की घाटी में मीनमुट्टी जलप्रपात का दृश्य बेहद यादगार हो उठता है.

अल्लेप्पी, वर्कला और पूवर

केरल में सैलानी अल्लेप्पी घूम सकते हैं. इसे भारत का वेनिस कहा जाता है. वायनाड में टूरिस्ट ट्रैकिंग और कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं. यह एकदम शांत जगह है जहां आप परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिता सकते हैं. वायरनाड में आप पहाड़, झरने और वादियां सबकुछ देख सकते हैं. बात अगर वर्कला की हो तो यह केरल का एक छोटा-सा लेकिन बेहद खूबसूरत शहर है. यह शहर इस सूबे के दक्षिण भाग में स्थित अरब सागर के तट पर बसा है. वर्कला समुद्र तट से सैलानी डूबते सूरज को निहार सकते हैं. यहां टूरिस्ट बोट राइडिंग, पैराग्लाइडिंग और होर्स राइडिंग एक्टिविटी कर सकते हैं. इसके अलावा, वर्कला में टूरिस्ट जर्दना स्वामी मंदिर, विष्णु मंदिर और शिवगिरी मठ के दर्शन कर सकते हैं. इसी तरह से मुन्नार भी बेहद खूबसूरत जगह है, जहां देश के कोने-कोने से सैलानी आते हैं. यहां सैलानी चाय के बागानों की सैर कर सकते हैं. इसी तरह पूवर भी बेहद खूबसूरत जगह है. यहां बड़ी तादाद में सैलानी जाते हैं.