IRCTC के जरिए बुक करिए अयोध्या के लिए टिकट, 500 रुपये का मिलेगा डिस्काउंट

Book tickets for Ayodhya through IRCTC: अगर आप अयोध्या जा रहे हैं और आईआरसीटीसी एप के जरिए टिकट बुक करते हैं, तो आपको छूट मिलेगी. टूरिस्ट और श्रद्धालु अगर air.irctc.co.in और IRCTC एप के जरिए अयोध्या के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, तो उनको 500 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा. यह जानकारी IRCTC ने X पर एक पोस्ट के जरिए दी है. जिसमें कहा गया है कि अगर आप 2024 में आईआरसीटीसी एप और वेबसाइट के जरिए राम की नगरी अयोध्या के लिए टिकट बुक करते हैं, तो आपको छूट दी जाएगी. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है जिसके जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और टूरिस्ट व श्रद्धालु सस्ते में और सुविधा के साथ विभिन्न धार्मिक स्थलों और टूरिस्ट स्थलों की सैर कर लेते हैं.

Start #2024 on an auspicious note with a visit to #Ayodhya.

Book ✈️ flights to Ayodhya on https://t.co/fLKvfBMuK7 or the #IRCTC #Air app.

Use a Bank of Baroda credit card for ₹500 #Discount on tickets above ₹5000. Promo Code: BOBIRCTC.#TravelIndia #AyodhyaDham… pic.twitter.com/EOtdpHV6dp

