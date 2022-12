Budapest Hungary: नये साल पर परिवार और दोस्तों के साथ जाइये बुडापेस्ट, यहां घूमिये ये 4 जगहें

Best Visiting Places In Budapest: नये साल (Happy New Year 2023) पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट (Budapest Tourist Destinations in hindi) की सैर कर सकते हैं. यहां की खूबसूरत जगहों पर साल 2023 को सेलिब्रेट कर सकते हैं. वैसे भी दुनियाभर के सैलानियों के बीच बुडापेस्ट बेहद पॉपुलर इंटरनेशन डेस्टिनेशन है. अपनी खूबसूरती और टूरिस्ट अट्रैक्शन के कारण बुडापेस्ट को पूर्व का पैरिस कहा जाता है. यहां के म्यूजियम, संस्कृति, पुरानी बिल्डिंगे और चर् देखने लायक हैं. आइये जानते हैं कि आप नये साल पर बुडापेस्ट में कहां-कहां घूम सकते हैं.



नये साल पर बुडापेस्ट में घूमिये ये 4 जगहें (Budapest Tourist Destinations)

बुडापेस्ट में दुनियाभर के सैलानियों के घूमने के लिए कई सारी जगहें हैं. टूरिस्ट यहां आकर इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. यूनेस्को ने यहां की कई जगहों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है. यह शहर सैलानियों का दिल जीत लेता है. आप यहां बेहद प्राचीन चर्च देख सकते हैं और पुरानी से पुरानी बिल्डिंगों और म्यूजियमों को एक्सप्लोर कर सकते हैं.

बुडापेस्ट जाने वाले हर सैलानी को यहां बुडा कैसल जरूर घूमना चाहिए. यह कैसल हिल पर स्थित है और यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है. बुडा कैसल महल में 200 कमरे हैं. यहां आप म्यूजियम और आर्ट गैलरी भी देख सकते हैं. हंगरी की राजधानी होने के कारण बुडापेस्ट में संसद भवन है जिसमें 691 कमरे हैं. आप यहां जा सकते हैं और इसे करीब से देख सकते हैं. यहां आप मैथियस चर्च घूमने जा सकते हैं. यह बेहद प्राचीन चर्च है. बुडापेस्ट में सैलानी गेलर्ट हिल की सैर कर सकते हैं.