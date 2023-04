Chardham Yatra 2023: पटना से जाइये चार धाम, IRCTC लाया है यह सस्ता टूर पैकेज

Chardham Yatra 2023: अगर आप पटना से चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो आईआरसीटीसी आपके लिए एक सस्ता टूर पैकेज लाया है. यह टूर पैकेज 11 रात और 12 दिन का है. इस टूर पैकेज का नाम चार धाम यात्रा एक्स पटना है. इस टूर पैकेज में यात्रियों को बदरीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री की सैर कराई जाएगी. गौरतलब है कि इस साल केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल, बदरीनाथ के कपाट 27 अप्रैल और यमुनोत्री एवं गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुल रहे हैं.

पैकेज का नाम- चार धाम यात्रा एक्स पटना

डेस्टिनेशन कवर्ड- केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री

ट्रैवलिंग मोड- फ्लाइट

क्लास- कंफर्ट

यात्रा की शुरुआत- 24 मई

ड्यूरेशन- 11 रात और 12 दिन