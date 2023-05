Chardham Yatra 2023: केदारनाथ धाम में फिर से शुरू हुई यात्रा, 3.52 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन

Chardham Yatra 2023: केदारनाथ धाम में गुरुवार को मौसम साफ हो गया है और यात्रा फिर से सुचारू हो गई है. यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए भेजा गया है. मौसम साफ होते ही हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई है. गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को तेज बारिश और बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई थी. सोनप्रयाग और गौरीकुंड से किसी भी श्रद्धालु को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था. जिसके बाद सुबह 11 बजे से सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा फिर से शुरू हो गई है.

#WATCH | Kedarnath Dham, Uttarakhand: Kedarnath Yatra to resume today as weather conditions improve after two weeks of rain & heavy snowfall. pic.twitter.com/3q3NB44Elv — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 4, 2023