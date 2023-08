IRCTC: इस टूर पैकज से घूमिए कूर्ग, मैसूर और ऊटी

IRCTC टूरिस्टों के लिए एक शानदार टूर पैकेज लाई है. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट सस्ते में कूर्ग, मैसूर, ऊटी और बेंगलुरु की सैर कर सकते हैं. गौरतलब है कि आईआरसीटीसी टूरिस्टों के लिए विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा करते हैं और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज 6 रात और 7 दिन का है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज का नाम ज्वैल्स ऑफ साउथ इंडिया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी.

IRCTC का यह टूर पैकेज 28 सितंबर से शुरू होगा. यह टूर पैकेज फिर 25 नवंबर को दोबारा शुरू होगा. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 40380 रुपये है. IRCTC के इस टूर पैकेज की बुकिंग टूरिस्ट रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं. साथ ही टूरिस्ट 8287930202 और 8287930718 नंबरों पर कॉल के जरिए भी बुकिंग कर सकते हैं. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट हवाई मोड से यात्रा करेंगे. टूर पैकेज के लिए ग्रुप साइज 30 है. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को ब्रेकफास्ट और डिनर फ्री में मिलेगा और टूरिस्टों के रहने की सुविधा भी मुफ्त में ही होगी.