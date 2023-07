Hindi Travel

IRCTC के इस टूर पैकेज से घूमिए काशी, प्रयागराज और बोधगया

IRCTC: आईआरसीटीसी टूरिस्टों के लिए विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ धार्मिक और टूरिस्ट स्थलों की सैर करते हैं. आईआरसीटीसी के टूर पैकेजों में टूरिस्टे को रहने और खाने की सुविधा फ्री में मिलती है. ये टूर पैकेज देश और विदेश के लिए जारी किए जाते हैं. अब आईआरसीटीसी एक बेहद ही शानदार टूर पैकेज आया है जिसके जरिए टूरिस्ट काशी, प्रयागराज और गया की सैर कर सकते हैं. अगर आप इन जगहों के दर्शन की सोच रहे हैं, तो आपको आईआरसीटीसी का यह टूर पैकेज मिस नहीं करना चाहिए.

22 अगस्त को शुरू होगा यह टूर पैकेज

आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट के जरिए यात्रा करेंगे. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज का नाम KASHI WITH PRAYAGRAJ AND GAYA EX COIMBATORE (SEA16) है. यह टूर पैकेज कुल 5 रातों और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत 22 अगस्त को कोयंबटूर से होगी. फ्लाइट से टूरिस्टों को सीधे वाराणसी ले जाया जाएगा. स्थानीय जगहों पर टूरिस्टों को बस के जरिए घुमाया जाएगा. इस टूर पैकेज में यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था आईआरसीटीसी करेगा.

अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो इस टूर पैकेज में आपको 44,350 रुपये का किराया देना होगा. अगर आप इस टूर पैकेज में दो लोगों के साथ यात्रा करते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति किराया 37,250 रुपये देना होगा. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज में अगर आप तीन लोगों के साथ यात्रा करते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति किराया 35,850 रुपये देना होगा. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज की बुकिंग आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं. वाराणसी, गया और प्रयागराज घूमने के लिए यह बेस्ट टूर पैकेज है. इस टूर पैकेज के बारे में अगर आपको और ज्यादा विस्तारा से जानना है तो आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं.

