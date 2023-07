टूरिस्टों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू हो रहा IRCTC का थाइलैंड टूर पैकेज, घुमाया जाएगा बैंकॉक- पटाया

IRCTC Thailand Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए एक से बढ़िया एक टूर पैकेज पेश करता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट देश और विदेश के फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन की सैर करते हैं. अब IRCTC टूरिस्टों के लिए थाइलैंड का टूर पैकेज लाया है. भारत से हर साल लाखों-करोड़ों लोग थाइलैंड जाते हैं और यहां के समुद्री तटों का आनंद लेते हैं. थाइलैंड बेहद पॉपुलर टूरिस्ट और हनीमून डेस्टिनेशन है. अगर आपने अभी तक थाइलैंड की सैर नहीं की है, तो IRCTC के इस सस्ते टूर पैकेज के जरिए आप थाइलैंड घूम सकते हैं. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Try a speedboat ride to Coral Island through the sparkling aqua-blue water of the Gulf of Thailand on the Exotic Thailand Ex Jaipur #tour. Book now on 8595930996#azadikirail — IRCTC (@IRCTCofficial) July 24, 2023