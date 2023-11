Gujrat Steam Heritage Train: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आए पर्यटक कर सकेंगे फाइव स्टार होटल जैसे गुजरात के पहले स्टीम हेरिटेज ट्रेन में सफर

Gujrat Steam Heritage Train Timetable and Price: गुजरात को अपना पहला स्टीम हेरिटेज ट्रेन मिल चुका है, जिसने 5 नवंबर से एकता नगर से अहमदाबाद के बीच में अपना संचालन भी शुरू कर दिया है. पश्चिम रेलवे के अनुसार, यह ट्रेन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करता है. स्टैचू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) देखने के लिए आए पर्यटक बड़ी संख्या में इसी स्टेशन का प्रयोग करते हैं, ऐसे में गुजरात का पहला स्टीम हेरिटेज ट्रेन एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

बीते महीने 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और इसने अपना संचालन 5 नवंबर से शुरू भी कर दिया है, जो हर रविवार चलती है. यह ट्रेन केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ता है. यह ट्रेन सभी आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है और इंजन का लुक स्टीम इंजन जैसा दिया गया है, जो की बिजली से चलता है.

गुजरात पर्यटन (Gujrat Tourism) को और अधिक बढ़ावा देने के लिए चलाए गए स्टीम हेरिटेज ट्रेन कुल 182 किलोमीटर का सफर 3 घंटे 40 मिनट में तय करती है. यह अहमदाबाद से सुबह 06:10 पर रवाना होती है और सुबह 09:50 पर एकता नगर पहुंचती है. फिर एकता नगर से देर रात 08:23 से चलती है और रात को 12:05 पर अहमदाबाद स्टेशन पर पहुंचती है. इस ट्रेन में तीन एग्जीक्यूटिव कोच हैं, जिसमें बैठने की क्षमता 48 लोगों की है. वहीं ट्रेन में 28 लोगों के लिए डाइनिंग कोच भी है और इस यात्रा के लिए पर्यटकों को 885 रुपए देने होते हैं, जिसमें भोजन शामिल नहीं है. भोजन के लिए अलग से पैसे चुकाने होते हैं

Hon’ble PM Shri @narendramodi ji will flag off the inaugural run of the Steam Heritage Special Train between Ekta Nagar & Ahmedabad, today through VC from Ekta Nagar (Kevadiya). This train is a tribute to the Iron Man of India Shri Sardar Vallabhbhai Patel.

