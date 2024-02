Gulmarg Snowfall: गुलमर्ग में बिछी बर्फ की सफेद चादर, VIDEO में देखिए Snowfall के नजारे

Gulmarg Snowfall: जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग हिल स्टेशन में शुक्रवार को भी बर्फबारी जारी है. बर्फबारी के कारण पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने बर्फबारी का एक वीडियो X पर पोस्ट किया है जिसमें चारों तरफ बर्फ से ढके घर और सड़कें दिख रही हैं. बर्फबारी का यह नजारा बेहद सुंदर दिख रहा है. दो महीने के सूखे के बाद गुलमर्ग हिल स्टेशन में अब जमकर बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी के कारण टूरिस्टों के चेहरे पर खुशी खिल उठी है. गौरतलब है कि गुलमर्ग एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां दुनियाभर से टूरिस्ट स्कीइंग करने के लिए आते हैं. सैलानी इस हिल स्टेशन पर बर्फ से जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं और बर्फ के फाहों को हाथों से छूकर खुशी महसूस करते हैं. इस वक्त जम्मू-कश्मीर के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है. जम्मू-कश्मीर के अलावा भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है.

#WATCH | J&K’s Gulmarg covered in a thick blanket of snow as snowfall continues in the region pic.twitter.com/Ez4bcAfDTb

— ANI (@ANI) February 2, 2024