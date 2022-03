Finland is the Happiest Country of 2022: फिनलैंड ने लगातार पांचवीं बार दुनिया के सबसे ‘खुशहाल देश’ का खिताब जीता है. साल 2022 के खुशहाल देशों की रिपोर्ट में फिनलैंड शीर्ष पर है. ऐसे में अगर आपने अभी तक इस देश की सैर नहीं करी, तो एक बार जरूर करें. फिलनैंड में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक टूरिस्ट स्पॉट हैं और दुनियाभर से सैलानी इस देश की सैर पर आते हैं.Also Read - Holi 2022: भारत की वो फेमस 'कपड़ा फाड़ होली' जिसे देखने आते हैं विदेशी पर्यटक

वैसे भी जो देश पांच सालों से लगातार ‘खुशहाली’ की लिस्ट में टॉप पर हो, वहां एक बार घूमना तो जरूर बनता है. खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड के बाद दूसरा नंबर डेनमार्क, तीसरा नंबर आइसलैंड, चौथा नंबर स्विट्जरलैंड और पांचवां नंबर नीदरलैंड का है. अगर टॉप 10 देशों की बात करें तो इसमें न्यूजीलैंड, नार्वे, इजराइल और लक्समबर्ग भी शामिल है. दरअसल, हैप्पीनेस रिपोर्ट में किसी देश में व्यक्तियों के जीवन के मूल्यांकन, सकारात्मक भावनाओं एवं नकारात्मक भावनाओं के जरिए रैकिंग की जाती है. इसी मूल्यांकन के आधार पर हैप्पीनेस रिपोर्ट तय होती है. इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दैनिक भावनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया. कोरोना वायरस महामारी ने कैसे व्यक्तियों के जीवन को बदला यह देखते हुए मूल्यांकन में किसी देश के व्यक्तियों के दैनिक भावनाओं को भी शामिल किया गया है. Also Read - Holi 2022: ये हैं वो हिल स्टेशन जहां आप होली के बाद वीकएंड पर घूमने जा सकते हैं

बता दें कि इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस देशों की सूची मेंं अमेरिका का 16वां स्थान और अफगानिस्तान का अंतिम यानी 146वां स्थान है. प्रकृति प्रेमी फिनलैंड में लेवी घूम सकते हैं. यहां स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग कर सकते हैं. यहां की नाइटलाइफ पर्यटकों को खासा आकर्षित करती है. पर्यटक फिनलैंड के तीसरे सबसे बड़े शहर टाम्परे की सैर कर सकते हैं. यहां कई संग्रहालय हैं, जो फिनलैंड के इतिहास और विरासत को दर्शाते हैं. यहां के एडवेंचर पार्क भी पर्यटकों को खूब पसंद आते हैं. Also Read - Holi 2022: ये हैं वो 4 इंटरेस्टिंग होली इवेंट जो दिल्ली-एनसीआर में हो रहे हैं, जानिए इनके बारे में