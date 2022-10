Hemkund Sahib Uttarakhand: दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब बर्फ की चादर से लिपट गया है. चारों तरफ बर्फबारी के नजारे दिखने को मिले हैं. पवित्र झील और उसके चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर ढंकी हुई दिख रही है. बर्फबारी का यह नजारा बेहद सुंदर लग रहा है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह वीडियो जारी किया है, जिसमें यह बर्फबारी होते हुए दिख रही है. हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 22 मई को खुले थे तब से लेकर अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं.Also Read - IRCTC: इस टूर पैकेज से सर्दियों में घूमिये शिमला और मनाली, 8 दिन में करिये इन जगहों की सैर

हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है जो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में है. यहां देश-विदेश से हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. हेमकुंड साहिब समुद्र तल से 4329 मीटर की ऊंचाई पर है. हेमकुंड संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ बर्फ का कुंड होता है.

#WATCH | Uttarakhand: Hemkund Sahib in Chamoli district enshrouded in a white cover of snow as it receives fresh snowfall pic.twitter.com/RPpDN1uC40

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 9, 2022