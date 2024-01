Hindi Travel

Hill Stations: 5 हिल स्टेशन जहां से लौटने का मन नहीं करेगा, फौरन बना लें प्लान

Most beautiful and best hill stations of India: हिल स्टेशनों की सुंदरता टूरिस्टों के दिल में उतर जाती है. यहां का मोह छूटता ही नहीं है. अगर आप भी हिल स्टेशन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको 5 हिल स्टेशनों के बारे में बता रहे हैं.

Most beautiful and best hill stations of India: ऐसे कई हिल स्टेशंस हैं जहां से आपका लौटने का मन नहीं करेगा. वैसे तो प्रकृति के बीच जाने के बाद टूरिस्टों का वापस आने का दिल ही नहीं करता, लेकिन उन्हें मजबूरी में वापस आना पड़ता है. हिल स्टेशनों का सौंदर्य टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध कर देता है और वह वहां के सौंदर्य में खो जाते हैं. यहां हम आपको 5 ऐसे हिल स्टेशनों के बारे में बता रहे हैं, जहां की खूबसूरती आपको बांध लेगी. अगर आपने अभी तक ये हिल स्टेशन नहीं देखे हैं, तो फौरन यहां का टूर बना सकते हैं.

मुन्नार से आपका लौटने का मन नहीं करेगा. ये बेहद सुंदर हिल स्टेशन है. यह हिल स्टेशन केरल में है और दुनियाभर से टूरिस्ट मुन्नार की सैर के लिए आते हैं. यह हिल स्टेशन प्रकृति की गोद में बसा है और यहां टूरिस्ट घाट, घने जंगल, जलप्रपात और चाय बागों की सैर कर सकते हैं. यहां का मौसम सालभर अच्छा रहता है और टूरिस्ट जंगल सफारी, ट्रेकिंग, चाय बागवान, कैम्पिंग और बाइक राइडिंग का आनंद ले सकते हैं. टूरिस्ट यहां एरविकुलम नेशनल पार्क, मटुपेट्टी डैम, कोलुक्कुमलई पर्वत शिखर और आनामुदी पर्वत शिखर इत्यादि जगहों को घूम सकते हैं. कुनूर बेहद सुंदर और पॉपुलर हिल स्टेशन है. यह हिल स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है. कुनूर हिल स्टेशन ऊटी के पास है और ऊटी को हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है. यह शांत हिल स्टेशन है और यहां भीड़भाड़ कम होती है. यह हिल स्टेशन चाय बागों से घिरा हुआ है और टूरिस्ट यहां नीलगिरी पर्वत की सुंदरता को निहार सकते हैं. प्रकृति के सुंदर दृश्यों के बीच वक्त बिता सकते हैं.

आप महाराष्ट्र की महाबळेश्वर पहाड़ी की सैर कर सकते हैं. यहां का शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक नजारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे. यह पहाड़ी एक झील के किनारे स्थित है और यहां टूरिस्ट बोटिंग और स्विमिंग का आनंद ले सकते हैं. टूरिस्ट यहां वेनंगी झरना, लिंब्या बाग और पुनकाई झरना देख सकते हैं. औली हिल स्टेशन भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है और दुनियाभर से टूरिस्ट यहां आते हैं. यह हिल स्टेशन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है. यह भारत का प्रसिद्ध स्की क्षेत्र है. आप इस हिल स्टेशन की सैर कर सकते हैं. मनाली हिल स्टेश हिमाचल प्रदेश में है और सैलानियों के बीच काफी पॉपुलर है. इस हिल स्टेशन में टूरिस्ट बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं और बर्फ से जुड़ी हुई एडवेंचर्स एक्टिविटी कर सकते हैं.

