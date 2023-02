Hindi Travel

Hill Stations: मार्च में घूमिये ये 5 हिल स्टेशन, अभी से बना लीजिए PLAN

Hill Stations of India: फरवरी के बाद अब मार्च का महीना आने वाला है. मार्च में मौसम और ज्यादा सुहावना हो जाता है और सैलानी बड़ी तादाद में घूमने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं. मार्च में सैलानी हिल स्टेशनों (Best Hill Stations of india) की तरफ अधिक रुख करते हैं और बर्फबारी का आनंद लेते हैं. मार्च में ठंड भी कम हो जाती है और मौसम खुशनुमा हो जाता है. अगर आप मार्च में भारत के खूबसूरत Hill Stations की सैर की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से प्लान बना लीजिए.

आप अभी से यह तैयारी कर लीजिए कि आपको कौन-कौन से हिल स्टेशनों की सैर करनी है और कहां ठहरना है. अगर आप अभी से रहने से लेकर टिकट तक की व्यवस्था कर लेंगे तो आपको हिल स्टेशनों की यह सैर सस्ती भी पड़ेगी और सुविधाजनक भी रहेगी. आइये जानते हैं कि मार्च में आप कौन-से 5 हिल स्टेशन घूम सकते हैं.

मार्च में घूमिये ये 5 हिल स्टेशन

गुलमर्ग

लेह लद्दाख

नैनीताल

शिमला

कानाताल

मार्च में सैलानी गुलमर्ग, लेह लद्दाख, नैनीताल, शिमला और कानाताल हिल स्टेशन घूम सकते हैं. गुलमर्ग हिल स्टेशन जम्मू-कश्मीर में है. सैलानी इस हिल स्टेशन में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जाते हैं. गुलमर्ग में सर्दियों में बर्फबारी से सड़के बिछ जाती हैं. इसी तरह नैनीताल हिल स्टेशन दुनियाभर के टूरिस्टों के बीच प्रसिद्ध है और देश और विदेश से सैलानी यहां आते हैं. शिमला हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है और यह बेहद पॉपुलर हिल स्टेशन है. चाहे सर्दी हो या गर्मी टूरिस्ट हर मौसम में शिमला जाना पसंद करते हैं.

लेह-लद्दाख भी टूरिस्टों के बीच बेहद लोकप्रिय है. मार्च में आप यहां की सैर का भी प्लान बना सकते हैं. कानाताल हिल स्टेशन उत्तराखंड में है और धीरे-धीरे यह हिल स्टेशन अब टूरिस्टों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. इसे उत्तराखंड का हिडन हिल स्टेशन माना जाता है क्योंकि यहां बेहद शांति है और कम तादाद में सैलानी आते हैं. सर्दियों में आप कानाताल में बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं.