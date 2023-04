Hindi Travel

IRCTC: कैसे बुक करें ट्रेन का पूरा कोच? 8 स्टेप्स में यहां जानिये प्रोसेस

पूरी ट्रेन या कोच बुक कराने के लिए आपको अधिकतम 6 महीने पहले बुकिंग करानी होती है और न्यूनतम आप 30 दिन पहले बुकिंग करा सकते हैं.

How to book an entire train or coach: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) आपको पूरी ट्रेन या कोच बुक करने की भी सुविधा देता है. कोई भी व्यक्ति किसी विशेष कार्य के लिए ट्रेन का पूरा कोच बुक कर सकता है. इसके लिए उसको रेलवे की एफटीआर सुविधा का सहारा लेना होता है. आप आईआरसीटीसी की एफटीआर वेबसाइट www.ftr.irctc.co.in के जरिए पूरी ट्रेन या कोच बुक कर सकते हैं. आप किसी खास कार्य या ग्रुप में यात्रा के लिए एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 2 कम 3 टियर, एसी चेयर कार, स्लीपर इत्यादि कोच बुक कर सकते हैं.

कई बार लोग शादी के लिए या किसी बड़े ट्रिप के लिए ट्रेन का पूरा कोच बुक करते हैं. रेलवे के नियम के मुताबिक अगर आप पूरा कोच बुक करते हैं तो आपको निर्धारित किराए की राशि से करीब 30-35 फीसदी ज्यादा राशि का भुगतान करना पड़ता है. साथ ही रेलवे के खाते में निश्चित सुरक्षा निधि भी जमा करानी होती है जो बाद में आपको वापस कर दी जाती है. अगर आपको सिर्फ एक कोच बुक करना है तो करीब 50 हजार रुपये का भुगतान करना होगा. अगर आप 18 डिब्बों की ट्रेन बुक करते हैं तो आपको 9 लाख रुपये देने होंगे. हॉल्टिंग चार्ज अलग से देना होगा जो 7 दिन के बाद 10 हजार रुपये प्रति कोच है. कम कोच लेने पर भी आपको सुरक्षा निधि 18 कोच के बराबर ही देनी होती है. पूरी ट्रेन या कोच बुक कराने के लिए आपको अधिकतम 6 महीने पहले बुकिंग करानी होती है और न्यूनतम आप 30 दिन पहले बुकिंग करा सकते हैं. निर्धारित तिथि से कुछ दिन पहले अगर आपकी ट्रिप या फंक्शन कैंसल हो गया तो आप अपनी बुकिंग कैंसिल भी करा सकते हैं.

ऐसे बुक करें ट्रेन का पूरा कोच

1- सबसे पहले आपको एफटीआर (FTR) वेबसाइट पर जाना होता है.

2-IRCTC की एफटीआर वेबसाइट www.ftr.irctc.co.in है.

3- इस वेबसाइट पर आपको यूजर आईडी क्रिएट करनी होगी.

4- अगर आपका IRCTC यूजर आईडी है तो यह एफटीआर पर काम नहीं करेगा आपको दूसरा बनाना होगा.

5-वेबसाइट पर आपको कोच और ट्रेन बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा जिसे चुनें.

6- इसके बाद दूसरा पेज खुल जाएगा जहां आपको सारी जानकारी भरनी होगी जैसे जर्नी डेट, कोच टाइप इत्यादि

7- इसके बाद आपका पेमेंट वाला पेज खुलेगा.

8- दिल्ली से मुंबई के बीच सेकेंड एसी कोच बुक करते हैं तो आपको 50 हजार रुपये देने होंगे.