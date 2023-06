TIPS: सस्ते में बुक करनी है फ्लाइट की टिकट तो ये टिप्स आएंगे आपके काम

Tips for How to Get Cheap Flight Tickets: हर कोई चाहता है कि जब वो घूमने के लिए जाए तो उसे फ्लाइट का टिकट सस्ता मिले. फ्लाइट का टिकट अगर टूरिस्टों को सस्ता मिलता है, तो वो आसानी से घूमने का प्लान बना सकते हैं और अपने बजट को कंट्रोल भी कर सकते हैं. कई बार होता है कि फ्लाइट का बढ़ा हुआ टिकट या महंगा टिकट देखकर टूरिस्ट अपने घूमने का प्लान कैंसल कर देते हैं या फिर पोस्टपोन कर देते हैं. कई बार फौरन टिकट बुक करने पर टूरिस्टों को फ्लाइट टिकट के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है. अगर आप नहीं चाहते कि आप भी फ्लाइट की टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा पैसा दें तो इन टिप्स को फॉलो करें.

फ्लाइट में घूमना अभी भी हर भारतीय का सपना होता है. जिस तरह से ट्रेन सभी टूरिस्टों के लिए सुलभ है, फ्लाइट अभी भी उस तरह सुलभ नहीं हो पाई है, क्योंकि फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी होती है. लेकिन अगर आप कुछ टिप्स को ध्यान रखें तो आप अपनी फ्लाइट टिकट को थोड़ा सस्ता कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप भी फ्लाइट में घूमने का सपना पूरा कर लें तो टिकट बुकिंग से पहले कुछ बातों का ख्याल रखें और कुछ टिप्स को आजमाएं.

फ्लाइट बुकिंग से पहले ध्यान देने वाले टिप्स

ध्यान रहे कि हमेशा फ्लाइट का टिकट वर्किंग डेज में ही बुक करें. जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो अपना प्लान वर्किंग डे में बनाए और टिकट बुक करें ऐसे में आपको फ्लाइट टिकट थोड़ा सस्ती मिलेगी. इस टिप्स को सेव कर लें कि हमेशा फ्लाइट की टिकट मंगलवार और बुधवार के लिए बुक करानी चाहिए इस दिन कीमतें सस्ती होती हैं. इसका कारण है कि मंगलवार और बुधवार को कम लोग फ्लाइट से उड़ान भरते हैं. अगर आप वीकएंड पर फ्लाइट से घूमने की सोच रहे हैं या उड़ान भरने की सोच रहे हैं तो आपको टिकट महंगा मिलेगा.

विभिन्न एयरलाइन की वेबसाइटों को चेक करते रहें. इससे आप यह समझ सकते हैं कि किस दिन आपको फ्लाइट की टिकट सस्ती मिलेगी. हमेशा मोबाइल की जगह डेस्कटॉप या लैपटॉप के ब्राउजर से टिकट बुक करें. अगर आपको कहीं घूमने जाना है और आपने महीने भर पहले इसका प्लान बना लिया है, तो टिकट भी पहले ही बुक करा लें इससे कीमत सस्ती हो जाएगी.

टिकट हमेशा यात्रा से 3 से 6 सप्ताह पहले ही बुक करनी चाहिए ताकि सस्ती मिल सके. टिकट बुक करते वक्त ई-वॉलेट या स्पेशल डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें आपको ऑफर मिल सकता है और टिकट सस्ती हो सकती है. डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर फ्लाइट टिकट बुकिंग के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है. वहीं गूगल पे, फोन पे और पेटिएम से टिकट बुक करने पर यात्रियों को कैशबैक मिलता है. इसलिए इन टिप्स को ध्यान रखें. अगर आप सुबह जल्दी और शाम को देर से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, तो थोडा सस्ती टिकट मिल सकती है.जुलाई के अंत से लेकर सितंबर तक फ्लाइट के टिकट की रेट सस्ती ही मिलती है. जनवरी के मध्य से लेकर मई के अंत का समय सस्ती टिकटें खरीदने के लिए बेस्ट होती हैं. कई बार विभिन्न एप से टिकट बुक करने पर भी आपको सस्ती मिल जाती है. हॉलीडे पैकेज लेने पर भी आपको फ्लाइट टिकट सस्ती मिल जाती है.