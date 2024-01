IRCTC: इंदौर से शुरू होगी 10 दिन की दक्षिण दर्शन यात्रा, डिटेल जानिए

IRCTC Dakshin Darshan Yatra: IRCTC टूरिस्टों के लिए दक्षिण दर्शन यात्रा लाया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत इंदौर से होगी. IRCTC ने इस टूर पैकेज को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पेश किया है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए यात्रा करेंगे. इस टूर पैकेज के बारे में IRCTC ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया साइट X पर जानकारी दी है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Explore South India’s rich religious heritage on the Dakshin Darshan Yatra (WZBG16) starting on 05.03.2024 from Indore.

