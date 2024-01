IRCTC: लखनऊ से शुरू होगा 4 दिन का गोवा टूर पैकेज, किराया जानिए

IRCTC GOA TOUR PACKAGE: IRCTC ने टूरिस्टों के लिए गोवा टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा करते हैं. साथ ही टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है. IRCTC के टूर पैकेजों में टूरिस्टों के रहने और खाने की सुविधा फ्री में होती है. साथ ही गाइड और ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिलता है. आइए IRCTC के गोवा टूर पैकेज के बारे में जानते हैं.

IRCTC का गोवा टूर पैकेज 4 दिन का है. इस टूर पैकेज का नाम ग्लोरियस गोवा है. टूर पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी. यह टूर पैकेज 3 रात और 4 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 36,300 रुपये है. IRCTC का यह टूर पैकेज 25 जनवरी से शुरू होगा.

Visit the beaches and heritage sites of Glorious Goa Ex Lucknow (NLA88B).

Book now on https://t.co/1HtEYO9dGK#DekhoApnaDesh #Travel #BOOKINGS #Goa #tourist pic.twitter.com/oOAM6TcaAv

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 10, 2024