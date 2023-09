IRCTC का 5 दिन का रण उत्सव टूर पैकेज, 24 दिसंबर से होगा शुरू, डिटेल जानिए

IRCTC Rann Utsav Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए रण उत्सव टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट 2AC में सफर करेंगे. IRCTC ने इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया है. गुजरात का रण उत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. रण उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और यह उत्सव बेहद पॉपुलर है. इस टूर पैकेज का नाम है सेलिब्रेट पूर्णिमा जे रण व्हाइट रण रिजॉर्ट. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का रण उत्सव टूर पैकेज 4 रात और 5 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत मुंबई से होगी. इस टूर पैकेज में भुज और व्हाइट रण डेस्टिनेशन कवर्ड होंगी. IRCTC का यह टूर पैकेज 24 दिसंबर से शुरू होगा. इस टूर पैकेज में टूरिस्टों के लिए कुल सीटें 52 हैं. IRCTC का यह टूर पैकेज 24 दिसंबर और 24 जनवरी 2024 को शुरू होगा. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट ट्रेन में यात्रा करेंगे.

Celebrate Poornima Pe Rann-White Rann Resorts (WMR157) starting on 24th December, 2023 and 24th January, 2024 from Mumbai.

Book now on https://t.co/rH4IkfBNIc#Travel #DekhoApnaDesh pic.twitter.com/ZCUMz5slRQ

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 27, 2023