IRCTC का 6 दिन का स्पेशल गोवा टूर पैकेज, 7 दिसंबर से होगा शुरू, जानिए किराया

IRCTC टूरिस्टों के लिए नए-नए टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और टूरिस्ट भी सस्ते में विभिन्न पर्यटन स्थलों की सैर कर लेते हैं. IRCTC के टूर पैकेजों की सबसे अच्छी बात है कि इनमें टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था मुफ्त में होती है. ये टूर पैकेज सीमित अवधि के होते हैं और इस दौरान टूरिस्टों को फ्री में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिया जाता है और विश्राम के लिए अच्छे होटलों में उनको ठहराया जाता है. अब IRCTC गोवा के लिए भी एक सस्ता और बेहद शानदार टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज को IRCTC ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पेश किया है. इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए यात्रा कराई जाएगी. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम गोवा स्पेशल है. यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 11,750 रुपये है. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट गोवा की सैर कर सकेंगे. इस टूर पैकेज की शुरुआत तमिलनाडु के टेनकसी से होगी. इस टूर पैकेज में बोम जेसस बेसिलिका, कोल्वा बीच, मंगेशल टेंपल और फॉर्ट अगोडा की सैर करेंगे. टूर पैकेज में टूरिस्ट तमिलनाडु से गोवा की सैर करेंगे.

Explore Goa’s rich heritage on the #Goa Special (SZBG11A) tour starting on 07.12.2023 from Tenkasi.

