IRCTC के इस टूर पैकेज से 6 दिन में घूमिए अंडमान

IRCTC टूरिस्टों के लिए अंडमान टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज की यात्रा हैदराबाद से शुरू होगी और यात्रियों को सस्ते में अंडमान की कई जगहों की सैर कराई जाएगी. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का अंडमान टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट हवाई मोड से यात्रा करेंगे. अगर आपकी जेब में 45,540 रुपये हैं तो आप इस टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं. इस टूर पैकेज में यात्रियों को पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड और रॉस एंड नॉर्थ बे आइलैंड की सैर कराई जाएगी. इस टूर पैकेज के जरिए यात्री सुविधा के साथ अंडमान के टूपिस्ट प्लेसिस को देख सकेंगे. इस टूर पैकेज का नाम अमेजिंग अंडमान रखा गया है.