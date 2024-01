IRCTC Andaman Tour Package: 6 दिन के इस टूर पैकेज में घूमिए ये 3 जगहें, जानिए किराया

IRCTC Andaman Tour Package: आईआरसीटीसी (IRCTC) ने टूरिस्टों के लिए अंडमान टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत कोच्चि से होगी. IRCTC का यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज को IRCTC ने देखो अपना देश के तहत पेश किया है. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड की सैर करेंगे. इस टूर पैकेज का नाम अलरिंग अंडमान है. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट मोड के जरिए यात्रा करेंगे. यह टूर पैकेज 25 फरवरी से शुरू होगा और 1 मार्च को समाप्त होगा. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट पोर्ट ब्लेयर में अलग होटल में और हैवलॉक में अलग होटल में रुकेंगे. नील आइलैंड में टूरिस्टों को अलग होटल में ठहराया जाएगा. IRCTC के अन्य टूर पैकेजों की तरह ही इस टूर पैकेज में भी टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में होगी.

Plan a leisurely beach vacation in a tropical climate with the Alluring Andaman Ex #Kochi (SEA12) tour package.

The tour starts on 25.02.2024.

Book now on https://t.co/hS4TUacNQg#dekhoapnadesh #exploreindianislands #Travel #BookingNow #tourism #andamannicobar pic.twitter.com/57qwfZYTxK

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 18, 2024