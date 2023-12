New Year 2024 के लिए IRCTC लाया नेपाल टूर पैकज, जानिए कब से होगा शुरू और क्या है किराया?

IRCTC ने नेपाल टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत भोपाल से होगी. इस टूर पैकेज में यात्रियों को सस्ते में काठमांडु और पोखरा की सैर कराई जाएगी. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए वक्त-वक्त पर विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री सस्ते में और सुविधा के साथ सफर करते हैं. IRCTC के इन टूर पैकेजों में यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में की जाती है. अब IRCTC ने नेपाल का टूर पैकेज पेश किया है जिसमें यात्री 6 दिन तक नेपाल की सैर करेंगे.

IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम नेचुरली नेपाल है. इस टूर पैकेज में काठमांडु और पोखरा डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट के जरिए यात्रा करेंगे. यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत 19 फरवरी से होगी और यह टूर पैकेज 24 फरवरी को समाप्त होगा. टूर पैकेज में यात्रियों को ब्रेकफास्ट और डिनर मुफ्त में दिया जाएगा. इस टूर पैकेज का मैक्सिमम ग्रुप साइड 30 पैक है.

Experience the convergence of spiritualism and nature in the Naturally Nepal Ex-Bhopal (WBO031) tour starting on 19.02.2024.

Book now on https://t.co/2iYDUKkRQs#Nepal #explore #BOOKINGS pic.twitter.com/saYX34uig0

— IRCTC (@IRCTCofficial) November 30, 2023