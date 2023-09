IRCTC लाया नॉर्थ ईस्ट का टूर पैकेज, 11 दिन में घूमिए ये जगहें

IRCTC NORTH EAST TOUR PACKAGE: IRCTC टूरिस्टों के लिए नॉर्थ ईस्ट का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी. इस टूर पैकेज का नाम ज्वेल ऑफ नॉर्थ ईस्ट टूर पैकेज है. IRCTC टूरिस्टों के लिए विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा करते हैं. अब आईआरसीटीसी टूरिस्टों के लिए उत्तर पूर्व की यात्रा पैकेज लाया है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट चेरापुंजी, गुवाहाटी, कामाख्या और शिलांग की यात्रा करेंगे. ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा गुवाहाटी असम का प्रमुख शहर है. यही कामाख्या मंदिर है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट शिलांग हिल स्टेशन की सैर भी करेंगे. शिलांग पूर्वोत्तर भारत में एक हिल स्टेशन और मेघालय राज्य की राजधानी है.