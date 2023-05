IRCTC लाया 'डिवाइन हिमालयन टूर', 8 दिन में घूमिए ये मंदिर और हिल स्टेशन

IRCTC ने टूरिस्टों के लिए डिवाइन हिमालयन टूर पैकेज (Divine Himalayan Tour) पेश किया है. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट वैष्णो देवी से लेकर पालमपुर तक कई मंदिर और हिल स्टेशनों की सैर कर सकेंगे. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन में सफर करेंगे. IRCTC का यह टूर पैकेज 7 रात और 8 दिन का है. इस टूर पैकेज की यात्रा देखो अपना देश के तहत होगी. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआत 28 मई से होगी. यह टूर पैकेज दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शुरू होगा. इस टूर पैकेज में यात्री मैक्लोडगंज से लेकर ज्वाला देवी और पालमपुर तक कई जगहों की सैर करेंगे. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज की बुकिंग यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं. साथ ही रेलवे द्वारा दिए गए नंबरों पर कॉल के जरिए भी टूर पैकेज की बुकिंग की जा सकती है.