1000 रुपये EMI देकर करिए साउथ इंडिया की यात्रा, IRCTC का यह टूर पैकेज है सबसे खास

IRCTC ने दक्षिण भारत यात्रा टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज की यात्रा भारत गौरव ट्रेन में होगी. गौरतलब है कि IRCTC यात्रियों के लिए देश और विदेश के अलग-अलग टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री सुविधा में और सस्ते के साथ यात्रा करते हैं. IRCTC के टूर पैकेजों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इनमें यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में होती है. आइए IRCTC के दक्षिण भारत यात्रा टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC के दक्षिण भारत यात्रा टूर पैकेज में टूरिस्टों को EMI के जरिए किराया भरने की सुविधा दी गई है. इस टूर पैकेज का किराया यात्रा हर महीने 1039 रुपये के EMI के जरिए भर सकते हैं. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस यात्रा का भुगतान EMI के जरिए कर सकते हैं और यात्रा का लाभ उठा सकते हैं.

Feel the spiritual impact unlike any other on the “Dakshin Bharat Yatra” by Bharat Gaurav Tourist Train (NZBG24) starting on 28.10.23 from Gorakhpur.

