IRCTC Delhi to Nepal Tour Package: 6 दिन के इस टूर पैकेज से घूमिए पोखरा और काठमांडु, 16 फरवरी को होगा शुरू

Indian Railways IRCTC Delhi to Nepal Tour Package: IRCTC ने टूरिस्टों के लिए नेपाल का टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ भारत के पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा करेंगे. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के देश और विदेश के सस्ते टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों में टूरिस्टों को फ्री में ठहराया जाता है और उनके खाने की व्यवस्था की जाती है. इसके साथ ही टूरिस्टों को जगहों के बारे में बताने और घूमाने के लिए गाइड भी उपलब्ध होता है. अब IRCTC अगले महीने के लिए नेपाल टूर पैकेज लाया है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम बेस्ट ऑफ नेपाल एक्स दिल्ली (ND004) है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट काठमांडु और पोखरा की सैर करेंगे. IRCTC का यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. टूर पैकेज में टूरिस्टों को पोखरा और काठमांडु के मेजर टूरिस्ट डेस्टिशन की सैर कराई जाएगी. टूरिस्ट इस टूर पैकेज में फ्लाइट से यात्रा करेंगे और 2 दिन पोखरा और 3 दिन काठमांडु में ठहरेंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआत 16 फरवरी और फिर 28 मार्च को दोबुरा होगी. इस टूर पैकेज में 16 फरवरी की यात्रा के लिए कुल सीटें 36 और 28 मार्च वाली यात्रा के लिए कुल सीटें 40 हैं.

Don’t miss your chance to explore the Best Of Nepal Ex Delhi (NDO04) from its ancient temples and stupas to its mighty Himalayas.

The tour starts on 16.02.2024.

Book now on https://t.co/Ty9anLEZkT#traveler #BOOKINGS #Tours #Nepal # pic.twitter.com/CnQ8HsYw1a

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 17, 2024