IRCTC: 12 फरवरी से शुरू होगा दुबई टूर पैकेज, किराया और डिटेल जानिए

IRCTC Dubai Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए दुबई का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. IRCTC का दुबई टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज का नाम डेजलिंग दुबई रखा है. यह टूर पैकेज 12 फरवरी 2024 को शरू होगा और इसकी शुरुआती कीमत 95400 रुपये रखी गई है. इस टूर पैकेज में अबु धाबी और दुबई डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट से यात्रा करेंगे. टूरिस्ट कंफर्ट क्लास में यात्रा करेंगे. इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा.

IRCTC के इस टूर पैकेज का किराया अलग-अलग रखा गया है. अगर आप इस टूर पैकेज में अकेले यात्रा करते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति किराया 116500 रुपये देना होगा. वहीं, अगर आप इस टूर पैकेज में दो लोगों के साथ यात्रा करते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति किराया 97800 रुपये देना होगा. अगर आप टूर पैकेज में तीन लोगों के साथ यात्रा करते हैं, तो आपको प्रति व्यक्ति किराया 95400 रुपये देना होगा. अगर आप इस टूर पैकेज में 5 से 11 साल के बच्चों के साथ सफर करते हैं तो आपको किराया 92600 रुपये देना होगा. वहीं, 5 से 11 साल के बच्चों का बिना बेड का किराया 82100 रुपये होगा. IRCTC का यह टूर पैकेज 25 फरवरी से फिर शुरू होगा.

Go on an unforgettable tour of the Dazzling Dubai (NDO22) starting on 12.02.2024 & 25.02.2024 from Delhi.

Book now on https://t.co/HTbEsmbQaV to witness Burj-Al-Khalifa and other wondrous sights.#Travel #Dubai #Booking pic.twitter.com/t1RMMfVtAl

