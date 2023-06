IRCTC के इस टूर पैकेज से घूमिए गोवा, शिरडी और अजंता एलोरा

IRCTC के नए टूर पैकेज से टूरिस्ट गोवा, शिरडी और अजंता एलोरा की सैर कर सकते हैं. इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को भारत गौरव ट्रेन के जरिए यात्रा कराई जाएगी. इस टूर पैकेज का नाम गोवा विद शिरडी अजंता एलोरा है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट EZBG04 नंबर ट्रेन से यात्रा करेंगे. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट 3AC और SL क्लास में सफर कर सकेंगे. टूर पैकेज में टूरिस्टों को साउथ और नॉर्थ गोवा की सैर कराई जाएगी. इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी IRCTC ने ट्वीट के जरिए दी है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह गोवा, शिरडी और अजंता एलोरा टूर पैकेज 10 रात और 11 दिन का है. इस टूर पैकेज में यात्रियों को भारत गौरव ट्रेन के जरिए यात्रा कराई जाएगी. IRCTC के इस टूर पैकेज में यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था रेलवे करेगा. इस ट्रेन में कुल 790 सीटें हैं. जिनमें 3एसी की 310 सीटें हैं. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट कोलकाता, बंदेल जंक्शन, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, चंद्रपुरा, बोकारो स्टील सिटी, मुरी, रांची, राउरकेला, झारसुगुड़ा, रायगढ़, चंपा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राज नंदगांव, गोंदिया और नागपुर से बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग कर सकते हैं.