IRCTC का GOA टूर पैकेज, 4 दिन में घूमिये ये जगहें, किराया जानिए

IRCTC GOA TOUR PACKAGE: IRCTC ने टूरिस्टों के लिए गोवा टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को ‘देखो अपना देश’ के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की सैर करेंगे. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा करते हैं. IRCTC के टूर पैकेजों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इनमें यात्रियों के रहने और खाने की सुविधा फ्री में होती है. आइए IRCTC के गोवा टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी. यह टूर पैकेज 3 रात और 4 दिन का है. टूर पैकेज में नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. IRCTC का यह टूर पैकेज 15 दिसंबर से शुरू होगा. IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम ग्लोरियस गोवा विंटर स्पेशल है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट के जरिए यात्रा करेंगे. टूरिस्ट कंफर्ट क्लास में यात्रा करेंगे.

Enjoy pleasant weather and breathtaking beaches on the Glorious Goa-Winter Special (NLA88A) tour starting on 15.12.2023 from Lucknow.

— IRCTC (@IRCTCofficial) October 31, 2023