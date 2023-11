IRCTC लाया है 12 दिन का दक्षिण भारत यात्रा टूर पैकेज, जानिए किराया

IRCTC DAKSHIN BHARAT YATRA TOUR PACKAGE: IRCTC टूरिस्टों के लिए दक्षिण भारत का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में सफर करेंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था रेलवे करेगा. आइए दक्षिण भारत के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का दक्षिण भारत टूर पैकेज 11 रात और 12 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट तिरूपति, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे. IRCTC का यह टूर पैकेज मालदा टाउन से शुरू होगा. इस टूर पैकेज की शुरुआत 11 दिसंबर को होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 22,750 रुपये रखी गई है.

Want to reconnect with your ancient Indian roots?

Join the Dakshin Bharat Yatra by Bharat Gaurav Tourist Train (EZBG08) starting on 11.12.2023 from Malda Town to visit sacred and timeless temples. Book now on https://t.co/9bL5iBuZQd#DekhoApnaDesh #SpiritualTravel pic.twitter.com/nxlsoRuIXY

— IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train (@IR_BharatGaurav) November 13, 2023