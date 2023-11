IRCTC लाया है 6 दिन का अंडमान टूर पैकेज, टूरिस्ट इन जगहों की करेंगे सैर, ये है किराया

IRCTC टूरिस्टों के लिए अंडमान का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज का नाम अमेजिंग अंडमान है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट हवाई जहाज से यात्रा करेंगे. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा करते हैं. IRCTC के टूर पैकेजों में टूरिस्टों को ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है. आइए IRCTC के अंडमान टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का अंडमान टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज में पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस (रोज आइलैंड) और नॉर्थ बे डेस्टिनेशंस कवर्ड होंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआत 12 दिसंबर और 15 जनवरी 2024 से होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज में कुल 30 सीटें हैं. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट कंफर्ट क्लास में यात्रा करेंगे. टूर पैकेज में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था IRCTC फ्री में करेगा.

Escape the touch of winter amidst the exotic tropical islands with Amazing Andaman Ex #Delhi (LTC Approved) (NDA13) tour starting on 12.12.2023 & 15.01.2024.

