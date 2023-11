IRCTC लाया है केरल का टूर पैकेज, इस दिन से होगा शुरू, ये डेस्टिनेशंस होंगे कवर्ड

IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधाि के साथ यात्रा करते हैं. IRCTC के इन टूर पैकेजों में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में होगी. अब IRCTC टूरिस्टों के लिए केरल का टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज 6 दिन का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को 5 रात और 6 दिन का सफर करना होगा. इस टूर पैकेज की शुरुआत कीमत 39600 रुपये रखी गई है. इस टूर पैकेज में कोच्चि, मुन्नार, थैकेडी और कुमारकॉम डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआत मुंबई से होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट मोड में यात्रा करेंगे. टूरिस्टों को कंफर्ट क्लास में सफर कराया जाएगा और ब्रेकफास्ट एवं डिनर फ्री में मिलेगा.

This is your sign to join a mesmerising journey through the Celestial Kerala Ex Mumbai (WMA41).

Book now on https://t.co/LIlj8pKWFa before the tour starts on 11.01.2024, 11.02.2024 and 05.03.2024.#DekhoApnaDesh #Travel #Booking #tickets pic.twitter.com/aUfg7ytuUv

