IRCTC लाया है मथुरा, हरिद्वार, अमृतसर और ऋषिकेश टूर पैकेज, डिटेल जानिए

IRCTC Mathura Haridwar Amritsar and Rishikesh Tour Package: IRCTC श्रद्धालुओं के लिए मथुरा, हरिद्वार, अमृतसर, ऋषिकेश और वैष्णो देवी टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज में यात्रियों को मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी हुई जगहों की सैर कराई जाएगी. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश-विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा करते हैं. IRCTC के इन टूर पैकेजों में यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में होती है. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम उत्तर भारत देवभूमि यात्रा है. इस टूर पैकेज की यात्रा भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के जरिए होगी. यात्रियों को 9 दिनों में हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर, मथुरा और वैष्णो देवी के दर्शन कराए जाएंगे. IRCTC का यह टूर पैकेज 8 रात और 9 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत पुणे से होगी. टूर पैकेज में बोर्डिंग और डिबोर्डिंग पुणे, लोनावाला, करजत, वसई रोड, वापी, सूरत और वड़ौदरा में होगी. IRCTC के इस टूर पैकेज की किराया भी सस्ता है.