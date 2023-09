IRCTC ने पेश किया 4 दिन का गोवा टूर पैकेज, 26 जनवरी 2024 से होगी यात्रा शुरू, डिटेल जानिए

IRCTC ने टूरिस्टों के लिए गोवा का टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट सस्ते में अगले साल गोवा की सैर कर सकते हैं. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा करते हैं. अब IRCTC टूरिस्टों के लिए गोवा का टूर पैकेज लाया है.

IRCTC का गोवा टूर पैकेज 3 रात और 4 दिन का है. इस टूर पैकेज में गोवा डेस्टिनेशन कवर्ड होगी. IRCTC का यह टूर पैकेज 26 जनवरी 2024 को शुरू होगा. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 24,000 रुपये है. IRCTC के इस टूर पैकेज की बुकिंग टूरिस्ट रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं. इसके साथ ही 8287931886 नंबर पर कॉल के जरिए भी इस टूर पैकेज की बुकिंग की जा सकती है. IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम AMAZING GOA EX NAGPUR (WMA73) है.

