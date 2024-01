IRCTC ने पेश किया 6 दिन का कश्मीर टूर पैकेज, इसमें गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग तक घूमेंगे टूरिस्ट

IRCTC Kashmir Tour Package: IRCTC ने टूरिस्टों के लिए कश्मीर का टूर पैकेज पेश किया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. यह टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का है. इस टूर पैकेज की शुरुआत चंडीगढ़ से होगी. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 30650 रुपये रखी गई है. आइए इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC का यह टूर पैकेज 16 मार्च 2024 से शुरू होगा और इस टूर पैकेज में गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर और सोनमर्ग डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. आपको बता दें कि ये सभी डेस्टिनेशन बर्फबारी के लिए बेस्ट हैं और यहां दुनियाभर से टूरिस्ट बर्फ से जुड़ी हुई एक्टिविटी करने के लिए आते हैं. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट फ्लाइट से यात्रा करेंगे. इस टूर पैकेज का नाम ज्वेलस ऑफ कश्मीर एक्स चंडीगढ़ है.

This is your sign to uncover the Jewels of Kashmir Ex Chandigarh (NCA01).

The tour starts on 16.03.2024.

Book now on https://t.co/PABiu8FE5F#dekhoapnadesh #Travel #BOOKINGS #Tours pic.twitter.com/bmg4icNDvz

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 4, 2024