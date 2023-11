IRCTC ने पेश किया इंदौर, उज्जैन और मांडु टूर पैकेज, किराया जानिए

IRCTC Tour Package: IRCTC टूरिस्टों के लिए नया टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट इंदौर, उज्जैन और मांडु (IRCTC Indore Ujjain Tour Package) की सैर करेंगे. IRCTC ने इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया है. IRCTC का यह टूर 4 रात और 5 दिन का है. इस टूर पैकेज में इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर और मांडु डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआत 19 दिसंबर और 24 जनवरी 2024 को होगी. इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 27,210 रुपये है. IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्ट हवाई जहाज से यात्रा करेंगे. टूरिस्ट कंफर्ट क्लास में यात्रा करेंगे.

गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिस्ट सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा करते हैं. IRCTC के इन टूर पैकेजों के जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और टूरिस्ट भी विभिन्न धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों की सैर कर लेते हैं. आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Set off on a journey to discover the essence of Madhya Pradesh with the Indore Ujjain Mandu Ex #Delhi (NDA31) tour starting on 19 Dec 2023 & 24 Jan 2024.

Book now on https://t.co/DDetq8UTkQ#DekhoApnaDesh #Travel #Booking #MadhyaPradesh pic.twitter.com/beDR5fUI4w

